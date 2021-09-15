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日東電工を対象とするプット型eワラントが上昇率上位にランクイン（14日10:06時点のeワラント取引動向）（15日10:

2021年9月15日 10:13

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記事提供元：フィスコ


*10:13JST 日東電工を対象とするプット型eワラントが上昇率上位にランクイン（14日10:06時点のeワラント取引動向）（15日10:
手仕舞い売りとしてはSBIホールディングス<8473>コール285回 10月 3,400円などが見られる。

上昇率上位は日東電工<6988>プット147回 10月 8,100円（+17.3%）、日東電工プット146回 10月 6,900円（+15.5%）、アサヒグループホールディングス<2502>プット108回 10月 5,100円（+14.9%）、味の素<2802>コール23回 10月 3,800円（+13.5%）、三井不動産<8801>プット118回 10月 2,200円（+13.5%）などとなっている。

（eワラント証券）《FA》

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