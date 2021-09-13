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NY外為：ドル続落、CPIの発表明日に控え米金利低下

2021年9月13日 23:38

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記事提供元：フィスコ


*23:38JST NY外為：ドル続落、CPIの発表明日に控え米金利低下
NY外為市場で金利の低下に伴いドルは続落した。米10年債利回りは1.32％で推移。
ドル・円は110円10銭から109円90銭まで下落し、再び110円割れ。ユーロ・ドルは1.1772ドルから1.1800ドルまで上昇した。

米国債相場は重要なインフレ指標である消費者物価指数（CPI）の発表を米国東部時間14日朝に控えて、堅調推移。10年債利回りは1.3357％から1.3153％まで低下した。ダウは250ドル高で推移した。《KY》

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