

*16:05JST 大阪金概況：上昇、世界経済の先行き不透明感など意識

大阪取引所金標準先物 22年8月限・日中取引終値：6365円（前日日中取引終値↑42円）

・推移レンジ：高値6368円-安値6297円

10日の大阪取引所金標準先物（期先：22年8月限）は上昇した。米国で新型コロナのインド型（デルタ株）の感染が拡大し、米経済や世界経済の先行き不透明感が意識され、エコノミストの米経済見通しの下方修正も相次いでおり、安全資産とされる金に資金が向かいやすい地合いとなり、今日の金先物はこうした動きを映し、買いが優勢の展開となった。《FA》