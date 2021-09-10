

*15:40JST 東証業種別ランキング：証券業が上昇率トップ

証券業が上昇率トップ。そのほかその他 金融業、化学工業、金属製品、サービス業なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、医薬品、石油・石炭製品も下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 証券業 ／ 410.42 ／ 2.91

2. その他金融業 ／ 764.98 ／ 2.31

3. 化学工業 ／ 2,522.24 ／ 2.14

4. 金属製品 ／ 1,461.91 ／ 2.14

5. サービス業 ／ 3,215.25 ／ 2.07

6. 建設業 ／ 1,208.79 ／ 1.97

7. その他製品 ／ 3,696.47 ／ 1.77

8. 電気機器 ／ 4,028.12 ／ 1.76

9. 銀行業 ／ 149.13 ／ 1.61

10. 小売業 ／ 1,474.4 ／ 1.54

11. 海運業 ／ 1,055.09 ／ 1.52

12. 卸売業 ／ 1,933.57 ／ 1.37

13. ガラス・土石製品 ／ 1,250.57 ／ 1.37

14. 不動産業 ／ 1,571.21 ／ 1.36

15. 繊維業 ／ 621.59 ／ 1.31

16. ゴム製品 ／ 3,678.51 ／ 1.25

17. 非鉄金属 ／ 1,018.7 ／ 1.20

18. パルプ・紙 ／ 534.75 ／ 1.16

19. 保険業 ／ 1,112.85 ／ 1.15

20. 情報・通信業 ／ 5,213.19 ／ 1.12

21. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,947.36 ／ 1.11

22. 精密機器 ／ 11,953.91 ／ 1.11

23. 食料品 ／ 1,823.74 ／ 0.83

24. 機械 ／ 2,487.6 ／ 0.80

25. 輸送用機器 ／ 3,425.08 ／ 0.77

26. 水産・農林業 ／ 508.14 ／ 0.74

27. 鉱業 ／ 230.93 ／ 0.47

28. 陸運業 ／ 1,894.94 ／ 0.07

29. 鉄鋼 ／ 517.7 ／ 0.00

30. 石油・石炭製品 ／ 997.8 ／ -0.26

31. 医薬品 ／ 3,289.7 ／ -0.40

32. 電力・ガス業 ／ 369.55 ／ -0.49

33. 空運業 ／ 205.54 ／ -0.53《FA》