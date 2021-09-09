

*16:39JST 【M&A速報：2021/09/09（2）】SBIホールディングス<8473>、新生銀行<8303>に対しTOBを実施

■SBIホールディングス<8473>、新生銀行<8303>に対しTOBを実施 買付価格は1株2000円 出資比率は最大48％に 同社の意見表明はこれから

■積水ハウス<1928>、積水ハウス不動産グループを組織再編へ

■アトラグループ<6029>子会社で「Fitness Mirror」関連事業等のOne Third Residence、第三者割当増資を実施

■総合都市開発のアパグループ、大阪府門真市の「門真ターミナルホテル」を買収

■イチネンHD<9619>傘下のイチネンMTM、各種自動車部品卸売事業などを同じく傘下のアクセスに承継

■CRE<3458>、中期経営計画を発表

■サカイオーベックス<3408>、MBOが成立 上場廃止へ

■米Houlihan Lokey、GCA<2174>へのTOB買付価格を引き上げ 普通株は1株1380円から1398円に

■バルクHD<2467>、子会社サイバージムジャパンのフィリピンIT大手との合弁会社設立等の報道についてコメント

■JAL<9201>、資金調達の報道に関し「希薄化を伴わないハイブリッド・ファイナンスにより3000億円程度の資金調達を予定。詳細は明日公表」

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》