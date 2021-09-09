

*14:52JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ミライアル、enishなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月9日 14:34 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3667> enish 3496400 174260 1906.43% 1.6%

<7760> IMV 2200600 145320 1414.31% 14.34%

<4238> ミライアル 1123100 77240 1354.04% 12.41%

<3858> ユビキタスAI 253500 25380 898.82% 2.76%

<6535> アイモバイル 4009400 439840 811.56% 9.71%

<6031> サイジニア 140900 17780 692.46% 16.07%

<9501> 東電力HD 128034700 16999080 653.19% 11.03%

<6969> 松尾電 510500 78580 549.66% 10.81%

<5212> 不二硝 83100 13060 536.29% 3.61%

<3906> ALBERT 105800 18560 470.04% 5.89%

<6378> 木村化 1084500 253860 327.20% -0.13%

<5922> 那須鉄 34400 8360 311.48% 5.38%

<7711> 助川電 556200 141420 293.30% 5.83%

<6198> キャリア 6529100 1772700 268.31% 20.98%

<6882> 三社電機 364500 102740 254.78% -2.99%

<9507> 四国電 1886500 546220 245.37% 7.33%

<7157> ライフネット 1399900 406900 244.04% -3.56%

<3540> Ciメディカル 38200 11580 229.88% -2.53%

<7616> コロワイド 6951400 2160940 221.68% -4.19%

<4053> サンアスタリスク 264300 84120 214.19% 5.53%

<6490> 日ピラー 293600 93620 213.61% 7.64%

<6184> 鎌倉新書 908000 291040 211.98% 6.53%

<9509> 北海電 2145500 739100 190.29% 6.02%

<1435> TATERU 1292200 451360 186.29% 7.52%

<2521> 上場米HE 745830 264512 181.96% -0.57%

<4082> 稀元素 365800 140620 160.13% 3.74%

<4100> 戸田工 390800 153320 154.89% 5.37%

<2983> アールプランナー 128700 51000 152.35% -0.4%

<6067> インパクトHD 283000 114420 147.33% 4.27%

<2568> 上場NSQ 73220 30122 143.08% -0.94%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》