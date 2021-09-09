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出来高変化率ランキング（14時台）～ミライアル、enishなどがランクイン

2021年9月9日 14:52

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記事提供元：フィスコ


*14:52JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ミライアル、enishなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月9日　14:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3667> enish　　　　 　3496400 　174260　 1906.43% 1.6%
<7760> IMV　　　　　　 　2200600 　145320　 1414.31% 14.34%
<4238> ミライアル　　　　 　1123100 　77240　 1354.04% 12.41%
<3858> ユビキタスAI　　 　253500 　25380　 898.82% 2.76%
<6535> アイモバイル　　　 　4009400 　439840　 811.56% 9.71%
<6031> サイジニア　　　　 　140900 　17780　 692.46% 16.07%
<9501> 東電力HD　　　　 　128034700 　16999080　 653.19% 11.03%
<6969> 松尾電　　　　　　 　510500 　78580　 549.66% 10.81%
<5212> 不二硝　　　　　　 　83100 　13060　 536.29% 3.61%
<3906> ALBERT　　　 　105800 　18560　 470.04% 5.89%
<6378> 木村化　　　　　　 　1084500 　253860　 327.20% -0.13%
<5922> 那須鉄　　　　　　 　34400 　8360　 311.48% 5.38%
<7711> 助川電　　　　　　 　556200 　141420　 293.30% 5.83%
<6198> キャリア　　　　　 　6529100 　1772700　 268.31% 20.98%
<6882> 三社電機　　　　　 　364500 　102740　 254.78% -2.99%
<9507> 四国電　　　　　　 　1886500 　546220　 245.37% 7.33%
<7157> ライフネット　　　 　1399900 　406900　 244.04% -3.56%
<3540> Ciメディカル　　 　38200 　11580　 229.88% -2.53%
<7616> コロワイド　　　　 　6951400 　2160940　 221.68% -4.19%
<4053> サンアスタリスク　 　264300 　84120　 214.19% 5.53%
<6490> 日ピラー　　　　　 　293600 　93620　 213.61% 7.64%
<6184> 鎌倉新書　　　　　 　908000 　291040　 211.98% 6.53%
<9509> 北海電　　　　　　 　2145500 　739100　 190.29% 6.02%
<1435> TATERU　　　 　1292200 　451360　 186.29% 7.52%
<2521> 上場米HE　　　　 　745830 　264512　 181.96% -0.57%
<4082> 稀元素　　　　　　 　365800 　140620　 160.13% 3.74%
<4100> 戸田工　　　　　　 　390800 　153320　 154.89% 5.37%
<2983> アールプランナー　 　128700 　51000　 152.35% -0.4%
<6067> インパクトHD　　 　283000 　114420　 147.33% 4.27%
<2568> 上場NSQ　　　　 　73220 　30122　 143.08% -0.94%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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