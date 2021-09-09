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ｅｎｉｓｈ　急伸、スマホゲーム「進撃の巨人」発表

2021年9月9日 14:19

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記事提供元：フィスコ


*14:19JST ｅｎｉｓｈ---急伸、スマホゲーム「進撃の巨人」発表
ｅｎｉｓｈ<3667>は急伸。アニメ「進撃の巨人」のスマホゲーム最新作「進撃の巨人Brave Order」の制作を本日発表、ティザーサイトを公開し、ゲームアプリ公式Twitterアカウントで記念キャンペーンを開始している。「進撃の巨人」は単行本世界累計発行部数1億部を突破した人気作品でもあり、スマホゲームの人気化も期待されている。収益拡大につながる可能性が高いとして関心が強まっているようだ。《YN》

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