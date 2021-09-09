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出来高変化率ランキング（10時台）～松尾電、那須鉄などがランクイン
*10:50JST 出来高変化率ランキング（10時台）～松尾電、那須鉄などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月9日 10:39 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4238> ミライアル 758000 77240 881.36% 15.91%
<3858> ユビキタスAI 178600 25380 603.7% 4.39%
<6535> アイモバイル 2660600 439840 504.9% 4.99%
<7760> IMV 815100 145320 460.9% 11.86%
<5212> 不二硝 70700 13060 441.35% 5.35%
<9501> 東電力HD 81301500 16999080 378.27% 11.72%
<6969>* 松尾電 355500 78580 352.41% 11.81%
<3906> ALBERT 69300 18560 273.38% 8.63%
<7711> 助川電 432200 141420 205.61% 10.07%
<5922>* 那須鉄 23300 8360 178.71% 6.97%
<6198> キャリア 4829700 1772700 172.45% 18.32%
<7616> コロワイド 5622800 2160940 160.2% -4.3%
<2521>* 上場米HE 681350 264512 157.59% -0.38%
<6378> 木村化 589000 253860 132.02% 2.89%
<9507> 四国電 1227200 546220 124.67% 7.07%
<6882> 三社電機 227600 102740 121.53% -0.2%
<1473>* DIAMトピ 67620 32014 111.22% -0.24%
<2983> アールプランナー 106100 51000 108.04% -5.44%
<7157> ライフネット 794200 406900 95.18% -3.9%
<4053> サンアスタリスク 163300 84120 94.13% 6.1%
<9509> 北海電 1431600 739100 93.7% 6.02%
<6067> インパクトHD 220500 114420 92.71% 3.73%
<6490> 日ピラー 178100 93620 90.24% 8.3%
<4026>* 神島化 65300 35980 81.49% 1.51%
<2568>* 上場NSQ 52520 30122 74.36% -0.7%
<1435>* TATERU 763900 451360 69.24% 4.87%
<3540>* Ciメディカル 19100 11580 64.94% -3.16%
<4100> 戸田工 249600 153320 62.8% 6.51%
<4082>* 稀元素 226100 140620 60.79% 5.15%
<2385> 総医研 677700 423320 60.09% 0%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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