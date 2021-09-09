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出来高変化率ランキング（10時台）～松尾電、那須鉄などがランクイン

2021年9月9日 10:50

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記事提供元：フィスコ


*10:50JST 出来高変化率ランキング（10時台）～松尾電、那須鉄などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[9月9日　10:39　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<4238> ミライアル　　　　 758000 　77240　 881.36% 15.91%
<3858> ユビキタスAI　　　178600 　25380　 603.7% 4.39%
<6535> アイモバイル　　　　2660600 　439840　 504.9% 4.99%
<7760> IMV　　　　　　　815100 　145320　 460.9% 11.86%
<5212> 不二硝　　　　　　　70700 　13060　 441.35% 5.35%
<9501> 東電力HD　　　　　81301500 　16999080　 378.27% 11.72%
<6969>* 松尾電　　　　　　　355500 　78580　 352.41% 11.81%
<3906> ALBERT　　　　69300 　18560　 273.38% 8.63%
<7711> 助川電　　　　　　　432200 　141420　 205.61% 10.07%
<5922>* 那須鉄　　　　　　　23300 　8360　 178.71% 6.97%
<6198> キャリア　　　　　　4829700 　1772700　 172.45% 18.32%
<7616> コロワイド　　　　　5622800 　2160940　 160.2% -4.3%
<2521>* 上場米HE　　　　　681350 　264512　 157.59% -0.38%
<6378> 木村化　　　　　　　589000 　253860　 132.02% 2.89%
<9507> 四国電　　　　　　　1227200 　546220　 124.67% 7.07%
<6882> 三社電機　　　　　　227600 　102740　 121.53% -0.2%
<1473>* DIAMトピ　　　　67620 　32014　 111.22% -0.24%
<2983> アールプランナー　　106100 　51000　 108.04% -5.44%
<7157> ライフネット　　　　794200 　406900　 95.18% -3.9%
<4053> サンアスタリスク　　163300 　84120　 94.13% 6.1%
<9509> 北海電　　　　　　　1431600 　739100　 93.7% 6.02%
<6067> インパクトHD　　　220500 　114420　 92.71% 3.73%
<6490> 日ピラー　　　　　　178100 　93620　 90.24% 8.3%
<4026>* 神島化　　　　　　　65300 　35980　 81.49% 1.51%
<2568>* 上場NSQ　　　　　52520 　30122　 74.36% -0.7%
<1435>* TATERU　　　　763900 　451360　 69.24% 4.87%
<3540>* Ciメディカル　　　19100 　11580　 64.94% -3.16%
<4100> 戸田工　　　　　　　249600 　153320　 62.8% 6.51%
<4082>* 稀元素　　　　　　　226100 　140620　 60.79% 5.15%
<2385> 総医研　　　　　　　677700 　423320　 60.09% 0%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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