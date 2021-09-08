トシン・グループが立会外で自社株買いを実施し5700株を取得

■買付価格6700円(9月7日の基準値)

トシン・グループ<2761>(JQS)は9月8日の朝、東証の自己株式立会外買付取引『ToSTNeT-3』を経由して自己株式の取得(自社株買い)を行い、取得株数は5700株と発表した。通常取引では6700円(9月7日の基準値と同値)で売買されている。

買付価格6700円(9月7日の基準値)、取得総数2万株、総額1億3400万円(各上限)にて実施すると7日に発表していた。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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