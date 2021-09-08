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ソフトバンクＧ　大幅続伸、Tモバイル株の現金化を評価へ

2021年9月8日 10:43

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記事提供元：フィスコ


*10:43JST ソフトバンクＧ---大幅続伸、Tモバイル株の現金化を評価へ
ソフトバンクＧ<9984>は大幅続伸。Tモバイル株と引き換えにドイツテレコム株を取得と伝わり、前日から強い動きが目立っている。前日に同社では、ドイツテレコムと長期戦略的パートナーシップおよびTモバイル株に関する株式交換に合意したと発表。Tモバイルの株式約4500万株をドイツテレコムに譲渡、ドイツテレコムが発行する株式を取得して、ドイツテレコムの大株主となる。Tモバイル株の現金化をプラス視する動きが優勢のようだ。《TY》

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