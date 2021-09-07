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アスカネット 大幅反発、22年4月期第1四半期の営業損益は黒字転換、スタジオ向け写真集が堅調／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:24JST <2438> アスカネット 890 +22
大幅反発。22年4月期第1四半期（21年5-7月）の営業損益を0.42億円の黒字（前年同期実績は0.40億円の赤字）と発表している。フォトブック事業のスタジオ向け写真集が堅調だったほか、フューネラル事業の遺影写真加工などが回復した。通期予想は前期比2.7％増の2.85億円の黒字で据え置いた。第1四半期の黒字転換に加え、8月20日に年初来安値（793円）を付けてから株価に底打ち感が出ていることも買いやすさにつながっているようだ。《TY》
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