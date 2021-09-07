

*09:21JST 東京為替：日経平均続伸への期待でリスク回避的な取引縮小も

7日午前の東京市場でドル・円は、109円80銭近辺で推移。日経平均は続伸の可能性が高いことから、株高を意識してリスク回避的な円買いは抑制されるとの見方が多いようだ。アジア諸国の株式がしっかりとなった場合もドル売り・円買いは抑制される可能性が高いとみられる。ここまでの取引レンジは、ドル・円は109円79銭から109円86銭、ユーロ・ドルは、1.1869ドルから1.1875ドル、ユーロ・円は、130円36銭から130円43銭で推移。《MK》