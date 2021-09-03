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エネチェンジ　大幅続伸、家庭用電力モニタの米センス社に出資、脱炭素エネルギーファンドで／新興市場スナップショット

2021年9月3日 13:00

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記事提供元：フィスコ


*13:00JST <4169> エネチェンジ 2655 +86
大幅続伸。海外特化型の脱炭素エネルギーファンド「JAPAN ENERGY ファンド」を通じ、家庭用電力モニタや次世代スマートメーターのアプリケーションを提供する米センス社に出資したと発表している。同社のホーム・モニタリング技術は、最大毎秒100万回の計測で消費電力を分析し、家電製品のオン・オフや電力消費量を特定できる。日本のエネルギーのデジタル化に貢献できる技術を持つとの判断から出資を決めたという。《TY》

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