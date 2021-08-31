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8/31の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:22JST 8/31
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27789.29、+148.15）
・ナスダック総合指数は上昇（15265.89、+136.39）
・1ドル109円90-00銭
・SOX指数は上昇（3446.44、+9.99）
・VIX指数は低下（16.19、-0.20）
・米原油先物は上昇（69.21、+0.47）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（35399.84、-55.96）
・シカゴ日経先物は下落（27695、大阪比-45）
・コロナ変異種の感染拡大
・内閣支持率の低下
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・有効求人倍率（7月）
・失業率（7月）
・鉱工業生産指数（7月）
・消費者態度指数（8月）
・住宅着工件数（7月）
・中国製造業PMI（8月）
・独失業率（8月）
・ユーロ圏消費者物価指数（8月）
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（6月）
・米FHFA住宅価格指数（6月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（8月）
・米消費者信頼感指数（8月）
・米軍のアフガニスタン撤退期限《ST》
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