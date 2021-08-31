

*08:22JST 8/31

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27789.29、+148.15）

・ナスダック総合指数は上昇（15265.89、+136.39）

・1ドル109円90-00銭

・SOX指数は上昇（3446.44、+9.99）

・VIX指数は低下（16.19、-0.20）

・米原油先物は上昇（69.21、+0.47）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（35399.84、-55.96）

・シカゴ日経先物は下落（27695、大阪比-45）

・コロナ変異種の感染拡大

・内閣支持率の低下

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・有効求人倍率（7月）

・失業率（7月）

・鉱工業生産指数（7月）

・消費者態度指数（8月）

・住宅着工件数（7月）

・中国製造業PMI（8月）

・独失業率（8月）

・ユーロ圏消費者物価指数（8月）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（6月）

・米FHFA住宅価格指数（6月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（8月）

・米消費者信頼感指数（8月）

・米軍のアフガニスタン撤退期限《ST》