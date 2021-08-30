

*15:38JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ

鉄鋼が上昇率トップ。そのほか海運業、非鉄金属、ガラス・土石製品、卸売業なども上昇。一方、下落はなし。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉄鋼 ／ 489.19 ／ 4.28

2. 海運業 ／ 935.27 ／ 3.45

3. 非鉄金属 ／ 964.61 ／ 2.68

4. ガラス・土石製品 ／ 1,166.08 ／ 2.12

5. 卸売業 ／ 1,816.08 ／ 2.11

6. 鉱業 ／ 224.56 ／ 2.11

7. 石油・石炭製品 ／ 958.41 ／ 2.05

8. 繊維業 ／ 595.1 ／ 1.98

9. 不動産業 ／ 1,463.2 ／ 1.92

10. 機械 ／ 2,302.02 ／ 1.61

11. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,842.17 ／ 1.59

12. その他金融業 ／ 716.27 ／ 1.59

13. 金属製品 ／ 1,357.03 ／ 1.49

14. 建設業 ／ 1,130.71 ／ 1.46

15. 水産・農林業 ／ 494.94 ／ 1.40

16. 化学工業 ／ 2,303.63 ／ 1.34

17. 電気機器 ／ 3,648.21 ／ 1.27

18. 輸送用機器 ／ 3,275.5 ／ 1.25

19. 精密機器 ／ 11,046.03 ／ 1.23

20. ゴム製品 ／ 3,492.18 ／ 1.22

21. 証券業 ／ 374.27 ／ 1.22

22. 電力・ガス業 ／ 357.58 ／ 1.16

23. 食料品 ／ 1,731.78 ／ 0.91

24. その他製品 ／ 3,453.2 ／ 0.88

25. サービス業 ／ 2,989.29 ／ 0.84

26. パルプ・紙 ／ 515.99 ／ 0.82

27. 陸運業 ／ 1,932.48 ／ 0.68

28. 空運業 ／ 205.33 ／ 0.64

29. 情報・通信業 ／ 4,728.5 ／ 0.56

30. 銀行業 ／ 141.62 ／ 0.36

31. 小売業 ／ 1,389.79 ／ 0.23

32. 医薬品 ／ 3,160.26 ／ 0.14

33. 保険業 ／ 1,046.57 ／ 0.07《FA》