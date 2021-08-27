

*08:13JST 8/27

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27742.29、+17.49）

・1ドル110円00-10銭

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（35213.12、-192.38）

・ナスダック総合指数は下落（14945.81、-96.05）

・シカゴ日経先物は下落（27650、大阪比-40）

・SOX指数は下落（3370.39、-2.16）

・VIX指数は上昇（18.84、+2.05）

・米原油先物は下落（67.42、-0.94）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の感染拡大

・内閣支持率の低下

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・8月配当と優待の権利付き売買最終日

・東京都区部消費者物価指数（8月）

・新型コロナ流行の緊急事態宣言に8道県追加と重点措置4県適用

・ジェイフロンティアが新規上場

・中国工業企業利益（7月）

・豪小売売上高（7月）

・米年次経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」

・米個人所得（7月）

・米個人消費支出（7月）

・米個人消費支出（PCE）価格コア指数（7月）

・米卸売在庫（7月）

・米ミシガン大学消費者マインド指数（8月）《ST》