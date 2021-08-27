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8/27の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:13JST 8/27
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27742.29、+17.49）
・1ドル110円00-10銭
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（35213.12、-192.38）
・ナスダック総合指数は下落（14945.81、-96.05）
・シカゴ日経先物は下落（27650、大阪比-40）
・SOX指数は下落（3370.39、-2.16）
・VIX指数は上昇（18.84、+2.05）
・米原油先物は下落（67.42、-0.94）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の感染拡大
・内閣支持率の低下
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・8月配当と優待の権利付き売買最終日
・東京都区部消費者物価指数（8月）
・新型コロナ流行の緊急事態宣言に8道県追加と重点措置4県適用
・ジェイフロンティアが新規上場
・中国工業企業利益（7月）
・豪小売売上高（7月）
・米年次経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」
・米個人所得（7月）
・米個人消費支出（7月）
・米個人消費支出（PCE）価格コア指数（7月）
・米卸売在庫（7月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数（8月）《ST》
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