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出来高変化率ランキング（14時台）～保土谷、シダックスなどがランクイン
*15:04JST 出来高変化率ランキング（14時台）～保土谷、シダックスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月26日 14:53 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2315> CAICA 21636100 860940 2413.08% 25.9%
<2437> Shinwa 1152200 116320 890.54% -3.41%
<3912> モバファク 495200 65380 657.42% 0.75%
<3903> gumi 3524600 624680 464.22% 1.05%
<6198> キャリア 1239900 228660 442.25% 19.05%
<3900> クラウドワクス 375700 80560 366.36% 11.87%
<9818> 大丸エナ 1131100 245580 360.58% -17.9%
<6938> 双信電機 1480500 322500 359.07% 13.58%
<2440> ぐるなび 1920700 420040 357.27% 4.27%
<2342> トランス 552200 122800 349.67% 3.24%
<6495> 宮入バル 7554700 1799760 319.76% -2.16%
<7868> 広済堂 1934600 482840 300.67% 2.35%
<2918> わらべやHD 255200 67280 279.31% 5.27%
<9479> インプレス 558400 147560 278.42% 5.04%
<3807> フィスコ 1100200 293760 274.52% 6.63%
<8282> ケーズHD 3298500 1011520 226.09% 4.79%
<8984> 大和ハウスR 26479 8467.2 212.72% 0.48%
<6533> オーケストラ 261500 83620 212.72% 8.98%
<6614> シキノハイテック 276900 89440 209.59% 9.26%
<3776> ブロバンタワ 718500 246780 191.15% 3.4%
<4563> アンジェス 6670000 2322080 187.24% 3.57%
<8273> イズミ 400700 155120 158.32% -0.28%
<2991> J−ランドネット 12700 4980 155.02% 3.31%
<9270> バリュエンスH 65100 25700 153.31% 6.79%
<4112>* 保土谷 104000 42080 147.15% 3.14%
<3294> イーグランド 63500 26120 143.11% 4.89%
<4816> 東映アニメ 57400 23700 142.19% 5.59%
<4837>* シダックス 424500 179000 137.15% 5.63%
<4053> サンアスタリスク 164600 69740 136.02% 3.91%
<5759>* 日本電解 1147700 488280 135.05% 7.76%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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