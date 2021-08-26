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出来高変化率ランキング（14時台）～保土谷、シダックスなどがランクイン

2021年8月26日 15:04

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記事提供元：フィスコ


*15:04JST 出来高変化率ランキング（14時台）～保土谷、シダックスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [8月26日　14:53　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2315> CAICA　　　　 　21636100 　860940　 2413.08% 25.9%
<2437> Shinwa　　　 　1152200 　116320　 890.54% -3.41%
<3912> モバファク　　　　 　495200 　65380　 657.42% 0.75%
<3903> gumi　　　　　 　3524600 　624680　 464.22% 1.05%
<6198> キャリア　　　　　 　1239900 　228660　 442.25% 19.05%
<3900> クラウドワクス　　 　375700 　80560　 366.36% 11.87%
<9818> 大丸エナ　　　　　 　1131100 　245580　 360.58% -17.9%
<6938> 双信電機　　　　　 　1480500 　322500　 359.07% 13.58%
<2440> ぐるなび　　　　　 　1920700 　420040　 357.27% 4.27%
<2342> トランス　　　　　 　552200 　122800　 349.67% 3.24%
<6495> 宮入バル　　　　　 　7554700 　1799760　 319.76% -2.16%
<7868> 広済堂　　　　　　 　1934600 　482840　 300.67% 2.35%
<2918> わらべやHD　　　 　255200 　67280　 279.31% 5.27%
<9479> インプレス　　　　 　558400 　147560　 278.42% 5.04%
<3807> フィスコ　　　　　 　1100200 　293760　 274.52% 6.63%
<8282> ケーズHD　　　　 　3298500 　1011520　 226.09% 4.79%
<8984> 大和ハウスR　　　 　26479 　8467.2　 212.72% 0.48%
<6533> オーケストラ　　　 　261500 　83620　 212.72% 8.98%
<6614> シキノハイテック　 　276900 　89440　 209.59% 9.26%
<3776> ブロバンタワ　　　 　718500 　246780　 191.15% 3.4%
<4563> アンジェス　　　　 　6670000 　2322080　 187.24% 3.57%
<8273> イズミ　　　　　　 　400700 　155120　 158.32% -0.28%
<2991> J−ランドネット　 　12700 　4980　 155.02% 3.31%
<9270> バリュエンスH　　 　65100 　25700　 153.31% 6.79%
<4112>* 保土谷　　　　　　 　104000 　42080　 147.15% 3.14%
<3294> イーグランド　　　 　63500 　26120　 143.11% 4.89%
<4816> 東映アニメ　　　　 　57400 　23700　 142.19% 5.59%
<4837>* シダックス　　　　 　424500 　179000　 137.15% 5.63%
<4053> サンアスタリスク　 　164600 　69740　 136.02% 3.91%
<5759>* 日本電解　　　　　 　1147700 　488280　 135.05% 7.76%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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