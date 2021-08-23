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出来高変化率ランキング（14時台）～iS日国際、NZAMJリートなどがランクイン
*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～iS日国際、NZAMJリートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月23日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2561>* iS日国際 25439 2727.4 832.72% -0.15%
<7072> インティメート 1794900 206420 769.54% -12.96%
<9663> ナガワ 41700 6360 555.66% 8.35%
<5273> 三谷セキ 64200 10920 487.91% 10.98%
<4093> 邦アセチレン 1094600 203940 436.73% 24.35%
<2656> ベクター 336600 78820 327.05% -0.38%
<2497> UNITED 252800 64600 291.33% -5.14%
<3998> すららネット 1250300 331760 276.87% 4.95%
<6937> 古河池 523000 163740 219.41% 12.13%
<9010> 富士急 203000 64020 217.09% -2.7%
<4060> rakumo 262000 94220 178.07% 11.89%
<7917> 藤森工 61300 22540 171.96% 5.63%
<1595>* NZAMJリート 34720 13092 165.20% -0.65%
<1448> スペースVHD 128800 51120 151.96% 3.78%
<4544> HUグループ 944100 376560 150.72% 2.36%
<2513> NF外株ヘッジ無 242420 101616 138.56% 1.45%
<7817>* パラベッド 118600 50180 136.35% 4.29%
<4722> フューチャー 366700 163880 123.76% 8.24%
<7239> タチエス 139400 63740 118.70% 2.13%
<3326> ランシステム 738000 350560 110.52% -5.37%
<7071> アンビスHD 165000 79620 107.23% 5.83%
<4282> EPS 91300 44100 107.03% 0%
<4934> Pアンチエイジ 787000 380500 106.83% 6.65%
<4918> アイビー 102600 50020 105.12% 7.94%
<1546> NYダウ30 11554 5714.4 102.19% 1.48%
<3923> ラクス 2077200 1033340 101.02% 6.57%
<3900> クラウドワクス 124100 62360 99.01% 7.5%
<4888> ステラファーマ 510800 256720 98.97% 2.58%
<1671> WTI原油 1510917 763786 97.82% -0.66%
<7365> シックHD 117000 59200 97.64% 9.69%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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