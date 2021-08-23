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出来高変化率ランキング（14時台）～iS日国際、NZAMJリートなどがランクイン

2021年8月23日 14:44

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記事提供元：フィスコ


*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～iS日国際、NZAMJリートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 　[8月23日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2561>* iS日国際　　　　 　25439 　2727.4　 832.72% -0.15%
<7072> インティメート　　 　1794900 　206420　 769.54% -12.96%
<9663> ナガワ　　　　　　 　41700 　6360　 555.66% 8.35%
<5273> 三谷セキ　　　　　 　64200 　10920　 487.91% 10.98%
<4093> 邦アセチレン　　　 　1094600 　203940　 436.73% 24.35%
<2656> ベクター　　　　　 　336600 　78820　 327.05% -0.38%
<2497> UNITED　　　 　252800 　64600　 291.33% -5.14%
<3998> すららネット　　　 　1250300 　331760　 276.87% 4.95%
<6937> 古河池　　　　　　 　523000 　163740　 219.41% 12.13%
<9010> 富士急　　　　　　 　203000 　64020　 217.09% -2.7%
<4060> rakumo　　　 　262000 　94220　 178.07% 11.89%
<7917> 藤森工　　　　　　 　61300 　22540　 171.96% 5.63%
<1595>* NZAMJリート　 　34720 　13092　 165.20% -0.65%
<1448> スペースVHD　　 　128800 　51120　 151.96% 3.78%
<4544> HUグループ　　　 　944100 　376560　 150.72% 2.36%
<2513> NF外株ヘッジ無　 　242420 　101616　 138.56% 1.45%
<7817>* パラベッド　　　　 　118600 　50180　 136.35% 4.29%
<4722> フューチャー　　　 　366700 　163880　 123.76% 8.24%
<7239> タチエス　　　　　 　139400 　63740　 118.70% 2.13%
<3326> ランシステム　　　 　738000 　350560　 110.52% -5.37%
<7071> アンビスHD　　　 　165000 　79620　 107.23% 5.83%
<4282> EPS　　　　　　 　91300 　44100　 107.03% 0%
<4934> Pアンチエイジ　　 　787000 　380500　 106.83% 6.65%
<4918> アイビー　　　　　 　102600 　50020　 105.12% 7.94%
<1546> NYダウ30　　　 　11554 　5714.4　 102.19% 1.48%
<3923> ラクス　　　　　　 　2077200 　1033340　 101.02% 6.57%
<3900> クラウドワクス　　 　124100 　62360　 99.01% 7.5%
<4888> ステラファーマ　　 　510800 　256720　 98.97% 2.58%
<1671> WTI原油　　　　 　1510917 　763786　 97.82% -0.66%
<7365> シックHD　　　　 　117000 　59200　 97.64% 9.69%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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