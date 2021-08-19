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NY外為：加11年ぶり大幅な伸び受けたカナダドル買い一服
記事提供元：フィスコ
*01:45JST NY外為：加11年ぶり大幅な伸び受けたカナダドル買い一服
カナダ7月消費者物価指数（CPI）は前月比＋0.6％、前年比＋3.7％と、それぞれ6月＋0.3％、+3.1％から予想以上に伸びが拡大した。特に前月比では予想外の伸びの拡大となった。前年比では、2011年5月以降10年ぶり最大の伸びを記録。
インフレの上昇を受けたカナダドル買いが一時強まったが、その後一服。ドル・カナダは1.2598カナダドルまで下落後、1.2653カナダドルまで上昇。カナダ円は87円15銭まで上昇後、86円92銭まで反落した。
[経済指標]
・カナダ・7月消費者物価指数：前月比＋0.6％、前年比＋3.7％（予想：＋0.3％、+3.4％、6月：＋0.3％、+3.1％）《KY》
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