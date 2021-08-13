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東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ
鉄鋼が上昇率トップ。そのほかサービス業、情報・通信業、食料品、パルプ・紙なども上昇。一方、石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか空運業、陸運業、ガラス・土石製品、繊維業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉄鋼 ／ 496.14 ／ 3.13
2. サービス業 ／ 2,954.14 ／ 3.11
3. 情報・通信業 ／ 4,698.03 ／ 0.71
4. 食料品 ／ 1,685.08 ／ 0.61
5. パルプ・紙 ／ 540.53 ／ 0.53
6. 小売業 ／ 1,416.93 ／ 0.47
7. 医薬品 ／ 3,083.12 ／ 0.42
8. 卸売業 ／ 1,863.65 ／ 0.38
9. 海運業 ／ 860.78 ／ 0.37
10. その他金融業 ／ 718.58 ／ 0.35
11. 水産・農林業 ／ 482.19 ／ 0.31
12. 精密機器 ／ 10,853.6 ／ 0.26
13. その他製品 ／ 3,462.31 ／ 0.18
14. 非鉄金属 ／ 1,006.99 ／ 0.04
15. 鉱業 ／ 232.41 ／ 0.03
16. 輸送用機器 ／ 3,428.19 ／ -0.10
17. ゴム製品 ／ 3,589.75 ／ -0.15
18. 化学工業 ／ 2,318.66 ／ -0.20
19. 電気機器 ／ 3,634.98 ／ -0.25
20. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,825.7 ／ -0.28
21. 銀行業 ／ 145.02 ／ -0.28
22. 建設業 ／ 1,137.9 ／ -0.32
23. 保険業 ／ 1,047.35 ／ -0.54
24. 金属製品 ／ 1,360.01 ／ -0.57
25. 電力・ガス業 ／ 359.68 ／ -0.57
26. 機械 ／ 2,312.51 ／ -0.59
27. 証券業 ／ 382.47 ／ -0.61
28. 不動産業 ／ 1,454.98 ／ -0.61
29. 繊維業 ／ 603.51 ／ -0.73
30. ガラス・土石製品 ／ 1,159.02 ／ -0.75
31. 陸運業 ／ 1,897.17 ／ -0.78
32. 空運業 ／ 196.87 ／ -1.66
33. 石油・石炭製品 ／ 1,003.37 ／ -2.93《FA》
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