

*15:38JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が上昇率トップ

鉄鋼が上昇率トップ。そのほかサービス業、情報・通信業、食料品、パルプ・紙なども上昇。一方、石油・石炭製品が下落率トップ。そのほか空運業、陸運業、ガラス・土石製品、繊維業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉄鋼 ／ 496.14 ／ 3.13

2. サービス業 ／ 2,954.14 ／ 3.11

3. 情報・通信業 ／ 4,698.03 ／ 0.71

4. 食料品 ／ 1,685.08 ／ 0.61

5. パルプ・紙 ／ 540.53 ／ 0.53

6. 小売業 ／ 1,416.93 ／ 0.47

7. 医薬品 ／ 3,083.12 ／ 0.42

8. 卸売業 ／ 1,863.65 ／ 0.38

9. 海運業 ／ 860.78 ／ 0.37

10. その他金融業 ／ 718.58 ／ 0.35

11. 水産・農林業 ／ 482.19 ／ 0.31

12. 精密機器 ／ 10,853.6 ／ 0.26

13. その他製品 ／ 3,462.31 ／ 0.18

14. 非鉄金属 ／ 1,006.99 ／ 0.04

15. 鉱業 ／ 232.41 ／ 0.03

16. 輸送用機器 ／ 3,428.19 ／ -0.10

17. ゴム製品 ／ 3,589.75 ／ -0.15

18. 化学工業 ／ 2,318.66 ／ -0.20

19. 電気機器 ／ 3,634.98 ／ -0.25

20. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,825.7 ／ -0.28

21. 銀行業 ／ 145.02 ／ -0.28

22. 建設業 ／ 1,137.9 ／ -0.32

23. 保険業 ／ 1,047.35 ／ -0.54

24. 金属製品 ／ 1,360.01 ／ -0.57

25. 電力・ガス業 ／ 359.68 ／ -0.57

26. 機械 ／ 2,312.51 ／ -0.59

27. 証券業 ／ 382.47 ／ -0.61

28. 不動産業 ／ 1,454.98 ／ -0.61

29. 繊維業 ／ 603.51 ／ -0.73

30. ガラス・土石製品 ／ 1,159.02 ／ -0.75

31. 陸運業 ／ 1,897.17 ／ -0.78

32. 空運業 ／ 196.87 ／ -1.66

33. 石油・石炭製品 ／ 1,003.37 ／ -2.93《FA》