

*14:06JST エンビプロＨＤ---急伸、2ケタ増益見通しや大幅増配を好感

エンビプロＨＤ<5698>は急伸。前日に21年6月期の決算を発表、営業利益は21.3億円で前期比2.7倍となり、第3四半期決算時に大幅上方修正した数値の19.2億円を上回る着地に。22年6月期も23.9億円で同12.2％増と2ケタ増益を計画している。金属スクラップ、廃電池などの取扱量の増加を予想している。年間配当金も前期比8円増配となる33円を計画。想定以上の好業績推移をストレートにポジティブする流れに。《YN》