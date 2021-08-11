

*12:04JST 【M&A速報：2021/08/11（1）】JTB、総額300億円の資金調達 みずほ銀行等主力取引行に優先株式を発行

■JTB、総額300億円の資金調達 みずほ銀行等主力取引行に優先株式を発行

■セイノーHD<9076>、阪和地域を基盤とする丸久運輸を買収

■「処方箋なしでも病院の薬が買える薬局」を展開するGOOD AID、シリーズBで総額約2億円の資金調達を実施

■在宅透析のAIモニタリングツール「PD Doctor’s Eye」提供のMETRICA、総額1億円の資金調達を実施

■ヒューマンクリエイションHD<7361>、システムコンサルテーション・システム設計・開発のヒューマンベースを買収

■X線分析・測定・検査機器メーカーのリガク、ライフサイエンス向けイメージング機器メーカーの蘭MILabsを買収

■愛知・岐阜・三重で住宅資材の販売・施工を展開するメイゴー、三重県を中心に住宅資材の販売・サッシ施工を展開する葵と資本提携

■LPガス卸売・小売販売等の三ッ輪HD、一般社団法人NCLがプロジェクトの社会実装を目的として設立したNext Commons Labと資本業務提携

■総合物流業のみなと運送、化学薬品運搬の船引運送と資本業務提携

■東京高裁、アスリード・キャピタルによる富士興産<5009>の新株予約権無償割当て差止め仮処分の即時抗告を棄却

■アジア開発キャピタル<9318>、東京機械製作所<6335>株の取得経緯と同社発表の買収防衛策導入に対する見解等を発表

■ピアラ<7044>子会社のピアラベンチャーズ、企業のデジタルマーケティングを中心としたDX支援とCX支援のエフ・コードに出資

■通信制高校ナビ運営支援等を手掛けるプレマシード、Asita合同会社から通信制高校比較サイト「GO!通信制高校」事業を譲り受け

■次世代型クレジットカード決済サービス「Nudge」提供のナッジ、資金調達を実施

■米国シリコンバレーと東京に拠点をおくDNX Ventures、日本のシードスタートアップへの投資ファンドを30億円で組成

■デリバリープラットフォームの一元化SaaS「Orderly」開発のToremoro、総額1.1億円の資金調達を実施

■再生医療等製品開発のNCメディカルリサーチ、アルフレッサHD<2784>傘下のアルフレッサを引受先とする第三者割当増資を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》