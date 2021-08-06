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今日の注目スケジュール：実質賃金総額、家計支出、景気先行CI指数など

2021年8月6日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：実質賃金総額、家計支出、景気先行CI指数など
＜国内＞
08:30　実質賃金総額(6月)　1.4％　2.0％
08:30　家計支出(6月)　0％　11.6％
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(6月)　1.4％　1.9％
14:00　景気一致指数(6月)　　92.1
14:00　景気先行CI指数(6月)　　102.6
15:00　コール市場残高(7月、日本銀行)


GPIFの21年度第1四半期運用状況速報


＜海外＞
13:30　印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　4.00％　4.00％
15:00　独・鉱工業生産指数(6月)　0.4％　-0.3％
21:30　加・失業率(7月)　　7.8％
21:30　米・非農業部門雇用者数(7月)　90.0万人　85.0万人
21:30　米・失業率(7月)　5.7％　5.9％
21:30　米・平均時給(7月)　3.9％　3.6％
23:00　米・卸売在庫(6月)　　0.8％
28:00　米・消費者信用残高(6月)　205.00億ドル　352.81億ドル


中・経常収支(4-6月)　　694億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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