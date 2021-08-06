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今日の注目スケジュール：実質賃金総額、家計支出、景気先行CI指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：実質賃金総額、家計支出、景気先行CI指数など
＜国内＞
08:30 実質賃金総額(6月) 1.4％ 2.0％
08:30 家計支出(6月) 0％ 11.6％
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(6月) 1.4％ 1.9％
14:00 景気一致指数(6月) 92.1
14:00 景気先行CI指数(6月) 102.6
15:00 コール市場残高(7月、日本銀行)
GPIFの21年度第1四半期運用状況速報
＜海外＞
13:30 印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 4.00％ 4.00％
15:00 独・鉱工業生産指数(6月) 0.4％ -0.3％
21:30 加・失業率(7月) 7.8％
21:30 米・非農業部門雇用者数(7月) 90.0万人 85.0万人
21:30 米・失業率(7月) 5.7％ 5.9％
21:30 米・平均時給(7月) 3.9％ 3.6％
23:00 米・卸売在庫(6月) 0.8％
28:00 米・消費者信用残高(6月) 205.00億ドル 352.81億ドル
中・経常収支(4-6月) 694億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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