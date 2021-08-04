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【M&A速報：2021/08/04（1）】森トラスト、オプトインキュベートから出張料理サービス事業を承継
*17:30JST 【M&A速報：2021/08/04（1）】森トラスト、オプトインキュベートから出張料理サービス事業を承継
■森トラスト、オプトインキュベートから出張料理サービス「PRIME CHEF」事業を承継
■INCJ、ちとせグループでたんぱく源としてのスピルリナ生産・販売のタベルモの全保有株を同グループ統括会社に譲渡
■製造・物流業界向け外国人材派遣の碧海スタッフ、サービス業界向け人材派遣・紹介のマルコビジネスサポートの株式取得
■デジタルマーケティングエージェンシーのプリンシプル、SNS広告代理店の米Eboost Consultingを買収
■シニア世代向け暮らしの相棒「もっとメイト」展開のMIHARU、シードラウンドで6000万円の資金調達を実施
■創薬ベンチャーのHISHOH Biopharma、シードラウンドで資金調達を実施
■外食DXを推進するイデア・レコード、総額5億円の資金調達を実施
■行政書士法人トラスティル、たけい行政書士事務所と事業統合を実施
■ガス関連商品提供の桂精機製作所、子会社の東京瓦斯電炉と熱設備事業を統合
■税理士法人三田会計、日本クレアス税理士法人と経営統合 同法人の千葉本部としてサービスを継続
■ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ、ソニーエンジニアリングを吸収合併
■ベーカリーチェーンFC展開の岡野食品HD、バウムクーヘン「治一郎」等を手掛けるヤタローと資本業務提携
■靴・スポーツ用品小売の米フットロッカー、「atmos」ブランド展開のテクストトレーディングカンパニーを買収 金額は3.6億ドル
■システム開発のマノア・リノ、ゲームグラフィック制作のサンバードを買収
■トヨタ紡織<3116>、子会社のTB物流サービスと寿陸運を合併 物流組織の機能を強化
■キャリアシェアアプリ運営・開発のshabell、人材紹介サービスをNaSに譲渡
■リクルートHD<6098>傘下でオンライン学習サービス「Quipper」・「スタディサプリ」運営のクイッパーリミテッド、組織再編を実施し清算へ
■カジュアルイタリアンレストラン「CONA」等を展開するINGS、子会社のキャンディーBOXを吸収合併
■リログループ<8876>子会社の社リロケーション・ジャパン、リロケーション・インターナショナルから留守宅管理・賃貸斡旋事業等を承継
■リログループ<8876>、子会社のリロバケーションズとワールドリゾートオペレーションを合併
■日豪拠点スタートアップスタジオのオーバルベンチャーズ、初号ファンド「オーバルベンチャーズ壱号投資事業有限責任組合」を組成
■ユー・エス・エス<4732>、子会社で中古自動車オークション運営のジェイ・エー・エーとHAA神戸を吸収合併
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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