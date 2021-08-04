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【M&A速報：2021/08/04（1）】森トラスト、オプトインキュベートから出張料理サービス事業を承継

2021年8月4日 17:30

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記事提供元：フィスコ


*17:30JST 【M&A速報：2021/08/04（1）】森トラスト、オプトインキュベートから出張料理サービス事業を承継

■森トラスト、オプトインキュベートから出張料理サービス「PRIME CHEF」事業を承継

■INCJ、ちとせグループでたんぱく源としてのスピルリナ生産・販売のタベルモの全保有株を同グループ統括会社に譲渡

■製造・物流業界向け外国人材派遣の碧海スタッフ、サービス業界向け人材派遣・紹介のマルコビジネスサポートの株式取得

■デジタルマーケティングエージェンシーのプリンシプル、SNS広告代理店の米Eboost Consultingを買収

■シニア世代向け暮らしの相棒「もっとメイト」展開のMIHARU、シードラウンドで6000万円の資金調達を実施

■創薬ベンチャーのHISHOH Biopharma、シードラウンドで資金調達を実施

■外食DXを推進するイデア・レコード、総額5億円の資金調達を実施

■行政書士法人トラスティル、たけい行政書士事務所と事業統合を実施

■ガス関連商品提供の桂精機製作所、子会社の東京瓦斯電炉と熱設備事業を統合

■税理士法人三田会計、日本クレアス税理士法人と経営統合　同法人の千葉本部としてサービスを継続

■ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ、ソニーエンジニアリングを吸収合併

■ベーカリーチェーンFC展開の岡野食品HD、バウムクーヘン「治一郎」等を手掛けるヤタローと資本業務提携

■靴・スポーツ用品小売の米フットロッカー、「atmos」ブランド展開のテクストトレーディングカンパニーを買収　金額は3.6億ドル

■システム開発のマノア・リノ、ゲームグラフィック制作のサンバードを買収

■トヨタ紡織<3116>、子会社のTB物流サービスと寿陸運を合併　物流組織の機能を強化

■キャリアシェアアプリ運営・開発のshabell、人材紹介サービスをNaSに譲渡

■リクルートHD<6098>傘下でオンライン学習サービス「Quipper」・「スタディサプリ」運営のクイッパーリミテッド、組織再編を実施し清算へ

■カジュアルイタリアンレストラン「CONA」等を展開するINGS、子会社のキャンディーBOXを吸収合併

■リログループ<8876>子会社の社リロケーション・ジャパン、リロケーション・インターナショナルから留守宅管理・賃貸斡旋事業等を承継

■リログループ<8876>、子会社のリロバケーションズとワールドリゾートオペレーションを合併

■日豪拠点スタートアップスタジオのオーバルベンチャーズ、初号ファンド「オーバルベンチャーズ壱号投資事業有限責任組合」を組成

■ユー・エス・エス<4732>、子会社で中古自動車オークション運営のジェイ・エー・エーとHAA神戸を吸収合併

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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