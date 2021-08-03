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3日の日本国債市場概況：債券先物は152円44銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:26JST 3日の日本国債市場概況：債券先物は152円44銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年9月限
寄付152円38銭 高値152円46銭 安値152円36銭 引け152円44銭
売買高総計22004枚
2年 427回 -0.125％
5年 148回 -0.130％
10年 363回 0.010％
20年 177回 0.385％
債券先物9月限は、152円38銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利低下を受けて買いが先行し、その後も財務省の10年債入札は無難に通過との見方から買いが強まり、152円36銭から152円46銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は0.17％、10年債は1.19％、30年債は1.86％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.47％、英国債は0.53％、オーストラリア10年債は1.14％、NZ10年債は1.65％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・6月生産者物価指数（前年比予想：+10.3％、5月：+9.6％）
・23:00 米・6月製造業受注（前月比予想：+1.0％、5月：+1.7％）
・23:00 米・6月耐久財受注改定値（前月比予想：+0.8％、速報値：+0.8％）
・03:00 ボウマン米FRB理事あいさつ（低所得等の労働者に関する会合）《KK》
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