

*17:26JST 3日の日本国債市場概況：債券先物は152円44銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年9月限

寄付152円38銭 高値152円46銭 安値152円36銭 引け152円44銭

売買高総計22004枚

2年 427回 -0.125％

5年 148回 -0.130％

10年 363回 0.010％

20年 177回 0.385％

債券先物9月限は、152円38銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利低下を受けて買いが先行し、その後も財務省の10年債入札は無難に通過との見方から買いが強まり、152円36銭から152円46銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.17％、10年債は1.19％、30年債は1.86％近辺で推移。

債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.47％、英国債は0.53％、オーストラリア10年債は1.14％、NZ10年債は1.65％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・6月生産者物価指数（前年比予想：+10.3％、5月：+9.6％）

・23:00 米・6月製造業受注（前月比予想：+1.0％、5月：+1.7％）

・23:00 米・6月耐久財受注改定値（前月比予想：+0.8％、速報値：+0.8％）

・03:00 ボウマン米FRB理事あいさつ（低所得等の労働者に関する会合）《KK》