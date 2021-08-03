

*15:38JST 東証業種別ランキング：パルプ・紙が下落率トップ

パルプ・紙が下落率トップ。そのほか空運業、鉱業、石油・石炭製品、医薬品なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほか卸売業、精密機器、金属製品、ガラス・土石製品も上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 728. ／ 3.40

2. 卸売業 ／ 1,859.41 ／ 1.33

3. 精密機器 ／ 10,573.21 ／ 0.99

4. 金属製品 ／ 1,383.16 ／ 0.46

5. ガラス・土石製品 ／ 1,153.31 ／ 0.35

6. 電気機器 ／ 3,668.3 ／ -0.13

7. 輸送用機器 ／ 3,406.92 ／ -0.16

8. 電力・ガス業 ／ 355.83 ／ -0.25

9. 水産・農林業 ／ 483.57 ／ -0.36

10. 機械 ／ 2,231.54 ／ -0.42

11. サービス業 ／ 2,812.48 ／ -0.46

12. 建設業 ／ 1,153.36 ／ -0.47

13. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,838.63 ／ -0.49

14. 非鉄金属 ／ 1,010.3 ／ -0.54

15. 繊維業 ／ 601.47 ／ -0.56

16. 化学工業 ／ 2,294.64 ／ -0.65

17. 不動産業 ／ 1,445.8 ／ -0.79

18. その他製品 ／ 3,546.61 ／ -0.80

19. 食料品 ／ 1,678.06 ／ -0.81

20. 情報・通信業 ／ 4,687.07 ／ -0.82

21. 証券業 ／ 368.74 ／ -0.93

22. 保険業 ／ 1,012.7 ／ -0.96

23. ゴム製品 ／ 3,433.43 ／ -0.97

24. 銀行業 ／ 139.11 ／ -1.01

25. 小売業 ／ 1,398.53 ／ -1.08

26. 鉄鋼 ／ 449.43 ／ -1.12

27. その他金融業 ／ 691.29 ／ -1.13

28. 陸運業 ／ 1,873.67 ／ -1.20

29. 医薬品 ／ 2,987.59 ／ -1.28

30. 石油・石炭製品 ／ 1,009.59 ／ -1.42

31. 鉱業 ／ 222.35 ／ -2.37

32. 空運業 ／ 191.16 ／ -2.45

33. パルプ・紙 ／ 531.65 ／ -3.51《FA》