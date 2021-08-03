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東証業種別ランキング：パルプ・紙が下落率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：パルプ・紙が下落率トップ
パルプ・紙が下落率トップ。そのほか空運業、鉱業、石油・石炭製品、医薬品なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほか卸売業、精密機器、金属製品、ガラス・土石製品も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 海運業 ／ 728. ／ 3.40
2. 卸売業 ／ 1,859.41 ／ 1.33
3. 精密機器 ／ 10,573.21 ／ 0.99
4. 金属製品 ／ 1,383.16 ／ 0.46
5. ガラス・土石製品 ／ 1,153.31 ／ 0.35
6. 電気機器 ／ 3,668.3 ／ -0.13
7. 輸送用機器 ／ 3,406.92 ／ -0.16
8. 電力・ガス業 ／ 355.83 ／ -0.25
9. 水産・農林業 ／ 483.57 ／ -0.36
10. 機械 ／ 2,231.54 ／ -0.42
11. サービス業 ／ 2,812.48 ／ -0.46
12. 建設業 ／ 1,153.36 ／ -0.47
13. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,838.63 ／ -0.49
14. 非鉄金属 ／ 1,010.3 ／ -0.54
15. 繊維業 ／ 601.47 ／ -0.56
16. 化学工業 ／ 2,294.64 ／ -0.65
17. 不動産業 ／ 1,445.8 ／ -0.79
18. その他製品 ／ 3,546.61 ／ -0.80
19. 食料品 ／ 1,678.06 ／ -0.81
20. 情報・通信業 ／ 4,687.07 ／ -0.82
21. 証券業 ／ 368.74 ／ -0.93
22. 保険業 ／ 1,012.7 ／ -0.96
23. ゴム製品 ／ 3,433.43 ／ -0.97
24. 銀行業 ／ 139.11 ／ -1.01
25. 小売業 ／ 1,398.53 ／ -1.08
26. 鉄鋼 ／ 449.43 ／ -1.12
27. その他金融業 ／ 691.29 ／ -1.13
28. 陸運業 ／ 1,873.67 ／ -1.20
29. 医薬品 ／ 2,987.59 ／ -1.28
30. 石油・石炭製品 ／ 1,009.59 ／ -1.42
31. 鉱業 ／ 222.35 ／ -2.37
32. 空運業 ／ 191.16 ／ -2.45
33. パルプ・紙 ／ 531.65 ／ -3.51《FA》
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