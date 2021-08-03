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出来高変化率ランキング（14時台）～上米債HE、ラオックスなどがランクイン

2021年8月3日 14:40

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記事提供元：フィスコ


*14:40JST 出来高変化率ランキング（14時台）～上米債HE、ラオックスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [8月3日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<7836> アビックス　　　　 　14358500 　102460　 13913.76% 5.22%
<3556> リネットJG　　　 　2848500 　111060　 2464.83% 4.92%
<1487>* 上米債HE　　　　 　4313 　185.2　 2228.83% 0.38%
<8202>* ラオックス　　　　 　6352500 　480100　 1223.16% 1.84%
<2778> パレモHD　　　　 　32092500 　3408600　 841.52% 14.53%
<6050> EG　　　　　　　 　982400 　118120　 731.70% 15.34%
<5805> 昭電線HD　　　　 　510500 　71020　 618.81% 8.59%
<3635>* コーエーテクモ　　 　1899500 　317520　 498.23% -7.44%
<3719> ジェクシード　　　 　1095100 　208360　 425.58% -2.29%
<1595> NZAMJリート　 　50560 　9648　 424.05% -0.55%
<7366> LITALICO　 　120800 　24760　 387.88% -5.06%
<6938> 双信電機　　　　　 　1100800 　243260　 352.52% 5.75%
<6440>* JUKI　　　　　 　413800 　101880　 306.16% 3.17%
<6924> 岩崎電　　　　　　 　94200 　25360　 271.45% -3.15%
<4768> 大塚商　　　　　　 　872400 　242700　 259.46% -5.73%
<6166> 中村超硬　　　　　 　284300 　79340　 258.33% 0.16%
<4886> あすか製薬HD　　 　237700 　68120　 248.94% 0.7%
<2978> ツクルバ　　　　　 　135900 　39340　 245.45% 10.87%
<1345>* 上場Jリート　　　 　78600 　23160　 239.38% -0.46%
<8031>* 三井物　　　　　　 　9988300 　2957380　 237.74% 6.18%
<2971> エスコンJPN　　 　13764 　4181.8　 229.14% -4.65%
<4739>* CTC　　　　　　 　1088100 　332820　 226.93% 1.99%
<4042>* 東ソー　　　　　　 　3165300 　971820　 225.71% -1.54%
<3891> 高度紙　　　　　　 　1418400 　461320　 207.47% 6.45%
<8130>* サンゲツ　　　　　 　188700 　61700　 205.83% -6.08%
<6629> テクノHR　　　　 　2672000 　877000　 204.68% -5.59%
<6182>* ロゼッタ　　　　　 　254800 　84420　 201.82% -5.26%
<3760>* ケイブ　　　　　　 　172100 　57340　 200.14% -5.38%
<6800>* ヨコオ　　　　　　 　443600 　153780　 188.46% -1.56%
<2462>* ライク　　　　　　 　132900 　47600　 179.20% -2.96%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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