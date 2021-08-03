

*14:40JST 出来高変化率ランキング（14時台）～上米債HE、ラオックスなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [8月3日 14:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<7836> アビックス 14358500 102460 13913.76% 5.22%

<3556> リネットJG 2848500 111060 2464.83% 4.92%

<1487>* 上米債HE 4313 185.2 2228.83% 0.38%

<8202>* ラオックス 6352500 480100 1223.16% 1.84%

<2778> パレモHD 32092500 3408600 841.52% 14.53%

<6050> EG 982400 118120 731.70% 15.34%

<5805> 昭電線HD 510500 71020 618.81% 8.59%

<3635>* コーエーテクモ 1899500 317520 498.23% -7.44%

<3719> ジェクシード 1095100 208360 425.58% -2.29%

<1595> NZAMJリート 50560 9648 424.05% -0.55%

<7366> LITALICO 120800 24760 387.88% -5.06%

<6938> 双信電機 1100800 243260 352.52% 5.75%

<6440>* JUKI 413800 101880 306.16% 3.17%

<6924> 岩崎電 94200 25360 271.45% -3.15%

<4768> 大塚商 872400 242700 259.46% -5.73%

<6166> 中村超硬 284300 79340 258.33% 0.16%

<4886> あすか製薬HD 237700 68120 248.94% 0.7%

<2978> ツクルバ 135900 39340 245.45% 10.87%

<1345>* 上場Jリート 78600 23160 239.38% -0.46%

<8031>* 三井物 9988300 2957380 237.74% 6.18%

<2971> エスコンJPN 13764 4181.8 229.14% -4.65%

<4739>* CTC 1088100 332820 226.93% 1.99%

<4042>* 東ソー 3165300 971820 225.71% -1.54%

<3891> 高度紙 1418400 461320 207.47% 6.45%

<8130>* サンゲツ 188700 61700 205.83% -6.08%

<6629> テクノHR 2672000 877000 204.68% -5.59%

<6182>* ロゼッタ 254800 84420 201.82% -5.26%

<3760>* ケイブ 172100 57340 200.14% -5.38%

<6800>* ヨコオ 443600 153780 188.46% -1.56%

<2462>* ライク 132900 47600 179.20% -2.96%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》