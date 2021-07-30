

*17:33JST 30日の日本国債市場概況：債券先物は152円30銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年9月限

寄付152円34銭 高値152円34銭 安値152円26銭 引け152円30銭

売買高総計15758枚

2年 427回 -0.125％

5年 148回 -0.130％

10年 363回 0.015％

20年 177回 0.390％

債券先物9月限は、152円34銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利上昇を受けて売りが先行し、その後も来週前半に10年債入札を控えて持ち高調整的な売りが続いたといわれ、152円26銭まで下げた。現物債の取引では、2年債と20年債が買われ、5年債と10年債が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.19％、10年債は1.24％、30年債は1.90％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.45％、英国債は0.56％、オーストラリア10年債は1.17％、NZ10年債は1.63％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・4-6月期GDP速報値（前年比予想：+13.2％、1-3月期：-1.3％）

・18:00 ユーロ圏・7月消費者物価指数速報値（前年比予想：+2.0％、6月：+1.9％）

・18:00 ユーロ圏・6月失業率（予想：7.9％、5月：7.9％）

・21:30 米・6月個人所得（前月比予想：-0.3％、5月：-2.0％）

・21:30 米・6月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.7％、5月：0.0％）

・21:30 米・6月コアPCE価格指数（前年比予想：+3.7％、5月：+3.4％）

・21:30 米・4-6月期雇用コスト指数（前期比予想：+0.9％、1-3月期：+0.9％）

・22:00 ブラード米セントルイス連銀総裁講演（米国経済と金融政策）

・22:45 米・7月シカゴ購買部協会景気指数（予想：64.1、6月：66.1）

・23:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：80.8、速報値：80.8）

・09:30 ブレイナード米FRB理事講演（パンデミック後経済の再建）《KK》