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【M&A速報：2021/07/29（2）】石油資源開発<1662>、カナダ・オイルサンドプロジェクトを終結

2021年7月29日 16:30

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記事提供元：フィスコ


*16:30JST 【M&A速報：2021/07/29（2）】石油資源開発<1662>、カナダ・オイルサンドプロジェクトを終結
■石油資源開発<1662>、カナダ・オイルサンドプロジェクトを終結　Japan Canada Oil Sandsの全株式を譲渡

■光村印刷<7916>子会社の光村商事倉庫、保険事業をエムエスティ保険サービスに譲渡

■AIの要素技術を用いたプロダクト開発のNextremer、子会社でAIデータラベリング事業のdataremerを吸収合併

■三十三FG<7322>、傘下の三十三コンピューターサービスと三重銀コンピュータサービスを合併

■富士通<6702>、子会社の富士通関西中部ネットテックなど3社を吸収合併　DXビジネスを拡大

■岡部<5959>、中期経営計画を策定　M&A等の戦略投資に3年間累計で100億円

■古河機械金属<5715>、宇部興産<4208>子会社で金属粉製造販売の山石金属を買収

■アルファグループ<3322>、LED照明機器販売・レンタル事業を子会社アルファエネシアに承継

■不二家<2211>、子会社で不二家洋菓子チェーン展開の不二家東北を吸収合併　同社への一部債権を放棄

■出世払い型（ISA）テックセールス養成スクール「TECH SALES CAMP」提供のWorX、総額約4000万円の資金調達を実施

■楽天メディカル、米General Catalystなどから1.66億ドルのD種優先株式による資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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