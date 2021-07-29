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出来高変化率ランキング（14時台）～中発条、森トラストホテなどがランクイン

2021年7月29日 15:16

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記事提供元：フィスコ


*15:16JST 出来高変化率ランキング（14時台）～中発条、森トラストホテなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [7月29日　14:55　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<9110> ユナイテド海　　　 　1200700 　98820　 1115.04% 15.61%
<6955> FDK　　　　　　 　1390200 　178600　 678.39% 15.61%
<4479> マクアケ　　　　　 　1082400 　151820　 612.95% -4.71%
<4312> サイバネット　　　 　318700 　45820　 595.55% 2.49%
<8137> サンワテクノス　　 　227500 　35700　 537.25% -3.26%
<7250> 太平洋　　　　　　 　642000 　107940　 494.77% 6.5%
<2418> ツカダGHD　　　 　884900 　162520　 444.49% -6.59%
<1476> iSJリート　　　 　490836 　90929　 439.80% 0.49%
<7839> SHOEI　　　　 　423900 　80980　 423.46% 4.49%
<5957> 日東精　　　　　　 　465200 　97840　 375.47% -1.48%
<6807> 航空電　　　　　　 　960800 　203480　 372.18% -2.52%
<5992>* 中発条　　　　　　 　363200 　82900　 338.12% -9.76%
<6562> ジーニー　　　　　 　237600 　55240　 330.12% -1.4%
<4751> サイバー　　　　　 　19361400 　4638100　 317.44% -7.68%
<3478>* 森トラストホテ　　 　2172 　525.6　 313.24% -0.07%
<7201> 日産自　　　　　　 　57213600 　15003840　 281.33% 6.2%
<2715> エレマテック　　　 　185600 　49060　 278.31% -6.61%
<9629> ピーシーエー　　　 　124100 　33880　 266.29% -9.07%
<9475> 昭文社HD　　　　 　38100 　10440　 264.94% 0%
<3936> グロバルウェ　　　 　843500 　238800　 253.22% 23.59%
<1973> NESIC　　　　 　915500 　262460　 248.82% 6.43%
<8140> リョーサン　　　　 　78800 　22720　 246.83% 6.76%
<2979>* SOSiLA　　　 　14472 　4201　 244.49% 1.24%
<2561> iS日国際　　　　 　293748 　85421.6　 243.88% 0.07%
<4726> SBテクノ　　　　 　171200 　49900　 243.09% -2.58%
<3001>* 片倉工業　　　　　 　468500 　138560　 238.12% 1.13%
<4584> GTS　　　　　　 　641000 　190520　 236.45% 4.53%
<6550> Fringe81　 　239100 　72040　 231.90% 4.51%
<3415> トウキョベース　　 　870600 　263420　 230.50% 8.65%
<8242> H2Oリテイル　　 　1354800 　420340　 222.31% -7.85%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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