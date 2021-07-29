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出来高変化率ランキング（14時台）～中発条、森トラストホテなどがランクイン
*15:16JST 出来高変化率ランキング（14時台）～中発条、森トラストホテなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月29日 14:55 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<9110> ユナイテド海 1200700 98820 1115.04% 15.61%
<6955> FDK 1390200 178600 678.39% 15.61%
<4479> マクアケ 1082400 151820 612.95% -4.71%
<4312> サイバネット 318700 45820 595.55% 2.49%
<8137> サンワテクノス 227500 35700 537.25% -3.26%
<7250> 太平洋 642000 107940 494.77% 6.5%
<2418> ツカダGHD 884900 162520 444.49% -6.59%
<1476> iSJリート 490836 90929 439.80% 0.49%
<7839> SHOEI 423900 80980 423.46% 4.49%
<5957> 日東精 465200 97840 375.47% -1.48%
<6807> 航空電 960800 203480 372.18% -2.52%
<5992>* 中発条 363200 82900 338.12% -9.76%
<6562> ジーニー 237600 55240 330.12% -1.4%
<4751> サイバー 19361400 4638100 317.44% -7.68%
<3478>* 森トラストホテ 2172 525.6 313.24% -0.07%
<7201> 日産自 57213600 15003840 281.33% 6.2%
<2715> エレマテック 185600 49060 278.31% -6.61%
<9629> ピーシーエー 124100 33880 266.29% -9.07%
<9475> 昭文社HD 38100 10440 264.94% 0%
<3936> グロバルウェ 843500 238800 253.22% 23.59%
<1973> NESIC 915500 262460 248.82% 6.43%
<8140> リョーサン 78800 22720 246.83% 6.76%
<2979>* SOSiLA 14472 4201 244.49% 1.24%
<2561> iS日国際 293748 85421.6 243.88% 0.07%
<4726> SBテクノ 171200 49900 243.09% -2.58%
<3001>* 片倉工業 468500 138560 238.12% 1.13%
<4584> GTS 641000 190520 236.45% 4.53%
<6550> Fringe81 239100 72040 231.90% 4.51%
<3415> トウキョベース 870600 263420 230.50% 8.65%
<8242> H2Oリテイル 1354800 420340 222.31% -7.85%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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