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今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合における主な意見、景気先行CI指数、パウエルFRB議長が記者会見など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合における主な意見、景気先行CI指数、パウエルFRB議長が記者会見など
＜国内＞
08:50 日銀金融政策決定会合における主な意見(7月15・16日分)
10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
14:00 景気一致指数(5月) 92.7
14:00 景気先行CI指数(5月) 102.6
15:30 日本取引所グループの清田CEOが定例会見
ブレインズテクノロジーが東証マザーズに新規上場(公開価格:1780円)
＜海外＞
10:30 豪・消費者物価指数(4-6月) 1.1％
21:00 ブ・PPI製造業(6月) 1.11％
21:30 ブ・融資残高(6月) 4兆1780億レアル
21:30 ブ・個人ローン・デフォルト率(6月) 4.1％
21:30 米・卸売在庫(6月) 1.3％
21:30 加・消費者物価指数(6月) 3.6％
27:00 米・連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表 0.25％ 0.25％
米・FOMC終了後、パウエルFRB議長が記者会見
ペルー大統領にペドロ・カスティジョ氏が就任
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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