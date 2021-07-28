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今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合における主な意見、景気先行CI指数、パウエルFRB議長が記者会見など

2021年7月28日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合における主な意見、景気先行CI指数、パウエルFRB議長が記者会見など
＜国内＞
08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(7月15・16日分)
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
14:00　景気一致指数(5月)　　92.7
14:00　景気先行CI指数(5月)　　102.6
15:30　日本取引所グループの清田CEOが定例会見


ブレインズテクノロジーが東証マザーズに新規上場(公開価格:1780円)


＜海外＞
10:30　豪・消費者物価指数(4-6月)　　1.1％
21:00　ブ・PPI製造業(6月)　　1.11％
21:30　ブ・融資残高(6月)　　4兆1780億レアル
21:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(6月)　　4.1％
21:30　米・卸売在庫(6月)　　1.3％
21:30　加・消費者物価指数(6月)　　3.6％
27:00　米・連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表　0.25％　0.25％


米・FOMC終了後、パウエルFRB議長が記者会見

ペルー大統領にペドロ・カスティジョ氏が就任


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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