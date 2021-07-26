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出来高変化率ランキング（14時台）～ULS-G、澤田HDなどがランクイン
*14:50JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ULS-G、澤田HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月26日 14:37 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3825> REMIX 6554400 650520 907.56% 19.08%
<8135> ゼット 7673000 850560 802.11% 26.67%
<4707> キタック 405100 52880 666.07% 8.43%
<8927> 明豊エンター 19393200 3243040 497.99% 10.84%
<5423> 東製鉄 4483400 768800 483.17% 9.16%
<7739> キヤノン電 388100 84000 362.02% -5.46%
<5191> 住友理工 581300 128120 353.72% 8.74%
<7906> ヨネックス 576100 127740 350.99% 5.27%
<7908> KIMOTO 2143400 480700 345.89% 3.36%
<4286> レッグス 280500 66720 320.41% -7.84%
<7453> 良品計画 6956500 1693940 310.67% 4.31%
<4586> メドレックス 1103700 276160 299.66% 0.51%
<2138> クルーズ 78400 21340 267.39% -1.74%
<3969> エイトレッド 230100 65600 250.76% -5.56%
<9514> エフオン 1598500 458200 248.87% 4.16%
<2521> 上場米HE 698040 214348 225.66% 1.72%
<3798>* ULS-G 31800 10480 203.44% 5.39%
<5659> 日精線 40200 13460 198.66% 5.57%
<3696> セレス 331200 122120 171.21% 6.34%
<6653> 正興電 128700 47480 171.06% 4.98%
<6594> 日電産 3215900 1298800 147.61% -3.46%
<8699>* 澤田HD 110600 46080 140.02% 1.9%
<5410> 合同鉄 148800 62240 139.07% 3.42%
<3760> ケイブ 181300 77840 132.91% -6.38%
<8818>* 京阪神ビ 194200 84940 128.63% 0.71%
<4684>* オービック 265000 116720 127.04% -4.17%
<5440> 共英製鋼 143100 63060 126.93% 4.49%
<8022>* ミズノ 166900 73760 126.27% 5.2%
<9025> 鴻池運輸 139400 62040 124.69% 4.44%
<6993> 大黒屋HD 31773400 14198060 123.79% 2.63%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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