ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～ULS-G、澤田HDなどがランクイン

2021年7月26日 14:50

印刷

記事提供元：フィスコ


*14:50JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ULS-G、澤田HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [7月26日　14:37　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3825> REMIX　　　　 　6554400 　650520　 907.56% 19.08%
<8135> ゼット　　　　　　 　7673000 　850560　 802.11% 26.67%
<4707> キタック　　　　　 　405100 　52880　 666.07% 8.43%
<8927> 明豊エンター　　　 　19393200 　3243040　 497.99% 10.84%
<5423> 東製鉄　　　　　　 　4483400 　768800　 483.17% 9.16%
<7739> キヤノン電　　　　 　388100 　84000　 362.02% -5.46%
<5191> 住友理工　　　　　 　581300 　128120　 353.72% 8.74%
<7906> ヨネックス　　　　 　576100 　127740　 350.99% 5.27%
<7908> KIMOTO　　　 　2143400 　480700　 345.89% 3.36%
<4286> レッグス　　　　　 　280500 　66720　 320.41% -7.84%
<7453> 良品計画　　　　　 　6956500 　1693940　 310.67% 4.31%
<4586> メドレックス　　　 　1103700 　276160　 299.66% 0.51%
<2138> クルーズ　　　　　 　78400 　21340　 267.39% -1.74%
<3969> エイトレッド　　　 　230100 　65600　 250.76% -5.56%
<9514> エフオン　　　　　 　1598500 　458200　 248.87% 4.16%
<2521> 上場米HE　　　　 　698040 　214348　 225.66% 1.72%
<3798>* ULS-G　　　　 　31800 　10480　 203.44% 5.39%
<5659> 日精線　　　　　　 　40200 　13460　 198.66% 5.57%
<3696> セレス　　　　　　 　331200 　122120　 171.21% 6.34%
<6653> 正興電　　　　　　 　128700 　47480　 171.06% 4.98%
<6594> 日電産　　　　　　 　3215900 　1298800　 147.61% -3.46%
<8699>* 澤田HD　　　　　 　110600 　46080　 140.02% 1.9%
<5410> 合同鉄　　　　　　 　148800 　62240　 139.07% 3.42%
<3760> ケイブ　　　　　　 　181300 　77840　 132.91% -6.38%
<8818>* 京阪神ビ　　　　　 　194200 　84940　 128.63% 0.71%
<4684>* オービック　　　　 　265000 　116720　 127.04% -4.17%
<5440> 共英製鋼　　　　　 　143100 　63060　 126.93% 4.49%
<8022>* ミズノ　　　　　　 　166900 　73760　 126.27% 5.2%
<9025> 鴻池運輸　　　　　 　139400 　62040　 124.69% 4.44%
<6993> 大黒屋HD　　　　 　31773400 　14198060　 123.79% 2.63%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る