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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、米住宅着工件数、米住宅建設許可件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、米住宅着工件数、米住宅建設許可件数など
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(6月) 0.1％ 0.1％
アシロが東証マザーズに新規上場(公開価格:1160円)
＜海外＞
10:30 中・1年物貸出金利(7月) 3.85％ 3.85％
10:30 中・5年物貸出金利(7月) 4.65％ 4.65％
17:00 欧・ユーロ圏経常収支(5月) 228億ユーロ
21:30 米・住宅着工件数(6月) 159.0万戸 157.2万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(6月) 169.3万戸 168.1万戸
ジェフ・ベゾス氏のブルーオリジンが初の有人宇宙船打ち上げ
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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