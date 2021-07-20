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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、米住宅着工件数、米住宅建設許可件数など

2021年7月20日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、米住宅着工件数、米住宅建設許可件数など
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(6月)　0.1％　0.1％


アシロが東証マザーズに新規上場(公開価格:1160円)


＜海外＞
10:30　中・1年物貸出金利(7月)　3.85％　3.85％
10:30　中・5年物貸出金利(7月)　4.65％　4.65％
17:00　欧・ユーロ圏経常収支(5月)　　228億ユーロ
21:30　米・住宅着工件数(6月)　159.0万戸　157.2万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(6月)　169.3万戸　168.1万戸


ジェフ・ベゾス氏のブルーオリジンが初の有人宇宙船打ち上げ


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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