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出来高変化率ランキング（14時台）～J日経400、セレスポなどがランクイン

2021年7月19日 14:54

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記事提供元：フィスコ


*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～J日経400、セレスポなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [7月19日　14:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2621> IS米国債20年ヘッジ 　249542 　4888.6　 5004.57% 0.66%
<6058> ベクトル　　　　　 　4014000 　237340　 1591.24% -2.92%
<2929> ファーマフーズ　　 　7635900 　716460　 965.78% 17.39%
<8707> 岩井コスモ　　　　 　585000 　71940　 713.18% -11.68%
<1546> NYダウ30　　　 　63898 　8654.4　 638.33% -1.46%
<6632> JVCKW　　　　 　15904300 　2430680　 554.31% 11.72%
<4177> i−plug　　　 　80100 　12720　 529.72% 5.98%
<5699> イボキン　　　　　 　223500 　37580　 494.73% 8.96%
<8699> 澤田HD　　　　　 　117300 　20780　 464.49% 1.49%
<3996> サインポスト　　　 　1119600 　232420　 381.71% -0.93%
<2569> 上場NSQA　　　 　293320 　64208　 356.83% -0.94%
<2780> コメ兵HD　　　　 　175000 　41240　 324.35% 0.22%
<6198> キャリア　　　　　 　250200 　61680　 305.64% 4.41%
<6772> コスモス電　　　　 　20600 　5300　 288.68% 6.72%
<1369> DIAM225　　 　13747 　3799　 261.86% -1.18%
<1542> 純銀信託　　　　　 　31222 　8802　 254.71% -2.87%
<8746> 第一商品　　　　　 　1175400 　337280　 248.49% -9.21%
<1591>* J日経400　　　 　3961 　1239　 219.69% -1.49%
<2930> 北の達人　　　　　 　3894700 　1286240　 202.80% -1.85%
<9878> セキド　　　　　　 　108200 　35960　 200.89% -3.48%
<2222> 寿スピリッツ　　　 　203200 　67960　 199.00% -9.15%
<4427> EduLab　　　 　26700 　8960　 197.99% -3.99%
<1487> 上米債HE　　　　 　27056 　9105.4　 197.14% 0.16%
<2764> ひらまつ　　　　　 　1250700 　435320　 187.31% -6.47%
<1320> ETF225　　　 　132429 　46647.2　 183.89% -1.22%
<1580> 日経-1倍　　　　 　131430 　47746　 175.27% 1.08%
<5381> Mipox　　　　 　1710700 　656040　 160.76% 0.9%
<4011> ヘッドウォータ　　 　8900 　3480　 155.75% -2.95%
<9625>* セレスポ　　　　　 　127100 　49740　 155.53% 0.66%
<6175> ネットマーケ　　　 　1789700 　700940　 155.33% -12.66%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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