

*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～J日経400、セレスポなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [7月19日 14:40 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2621> IS米国債20年ヘッジ 249542 4888.6 5004.57% 0.66%

<6058> ベクトル 4014000 237340 1591.24% -2.92%

<2929> ファーマフーズ 7635900 716460 965.78% 17.39%

<8707> 岩井コスモ 585000 71940 713.18% -11.68%

<1546> NYダウ30 63898 8654.4 638.33% -1.46%

<6632> JVCKW 15904300 2430680 554.31% 11.72%

<4177> i−plug 80100 12720 529.72% 5.98%

<5699> イボキン 223500 37580 494.73% 8.96%

<8699> 澤田HD 117300 20780 464.49% 1.49%

<3996> サインポスト 1119600 232420 381.71% -0.93%

<2569> 上場NSQA 293320 64208 356.83% -0.94%

<2780> コメ兵HD 175000 41240 324.35% 0.22%

<6198> キャリア 250200 61680 305.64% 4.41%

<6772> コスモス電 20600 5300 288.68% 6.72%

<1369> DIAM225 13747 3799 261.86% -1.18%

<1542> 純銀信託 31222 8802 254.71% -2.87%

<8746> 第一商品 1175400 337280 248.49% -9.21%

<1591>* J日経400 3961 1239 219.69% -1.49%

<2930> 北の達人 3894700 1286240 202.80% -1.85%

<9878> セキド 108200 35960 200.89% -3.48%

<2222> 寿スピリッツ 203200 67960 199.00% -9.15%

<4427> EduLab 26700 8960 197.99% -3.99%

<1487> 上米債HE 27056 9105.4 197.14% 0.16%

<2764> ひらまつ 1250700 435320 187.31% -6.47%

<1320> ETF225 132429 46647.2 183.89% -1.22%

<1580> 日経-1倍 131430 47746 175.27% 1.08%

<5381> Mipox 1710700 656040 160.76% 0.9%

<4011> ヘッドウォータ 8900 3480 155.75% -2.95%

<9625>* セレスポ 127100 49740 155.53% 0.66%

<6175> ネットマーケ 1789700 700940 155.33% -12.66%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》