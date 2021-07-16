

*08:21JST 7/16

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（34987.02、+53.79）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28279.09、-329.40）

・ナスダック総合指数は下落（14543.13、-101.82）

・シカゴ日経先物は下落（28090、大阪比-130）

・1ドル109円80-90銭

・SOX指数は下落（3217.74、-71.45）

・VIX指数は上昇（17.01、+0.68）

・米原油先物は下落（71.65、-1.48）

・米国の早期利上げ懸念

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・日銀金融政策決定会合（2日目）

・日銀「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」

・黒田日銀総裁が記者会見

・ラキールが新規上場

・ユーロ圏新車販売台数（6月）

・ユーロ圏貿易収支（5月）

・ユーロ圏消費者物価指数（6月）

・米小売売上高（6月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（7月）

・米企業在庫（5月）

・米対米証券投資収支（5月）《ST》