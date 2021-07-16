関連記事
7/16の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:21JST 7/16
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（34987.02、+53.79）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28279.09、-329.40）
・ナスダック総合指数は下落（14543.13、-101.82）
・シカゴ日経先物は下落（28090、大阪比-130）
・1ドル109円80-90銭
・SOX指数は下落（3217.74、-71.45）
・VIX指数は上昇（17.01、+0.68）
・米原油先物は下落（71.65、-1.48）
・米国の早期利上げ懸念
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・日銀金融政策決定会合（2日目）
・日銀「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」
・黒田日銀総裁が記者会見
・ラキールが新規上場
・ユーロ圏新車販売台数（6月）
・ユーロ圏貿易収支（5月）
・ユーロ圏消費者物価指数（6月）
・米小売売上高（6月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（7月）
・米企業在庫（5月）
・米対米証券投資収支（5月）《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、米小売売上高、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など 7/16 06:30
- 7/15の強弱材料 7/15 08:37
- 今日の注目スケジュール：中GDP、中鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など 7/15 06:30
- 7/14の強弱材料 7/14 08:29
- 今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、米生産者物価コア指数、米地区連銀経済報告(ベージュブック)公表など 7/14 06:30