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【M&A速報：2021/07/15（2）】DCM、テーオーリテイリングと資本業務提携
記事提供元：フィスコ
*16:46JST 【M&A速報：2021/07/15（2）】DCM、テーオーリテイリングと資本業務提携
■DCMホールディングス<3050>子会社のDCM、テーオーHD<9812>傘下のテーオーリテイリングと資本業務提携
■フュートレック<2468>、傘下の広告代理店メディアジャパンエージェンシーの全株式を立体駐車装置事業のエムテツクサービスに譲渡
■三機サービス<6044>、買収防衛策を導入
■トップカルチャー<7640>、政投銀やカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)などに対し優先株を発行 レンタル事業から撤退
■トップカルチャー<7640>、中期経営計画を発表
■ファーストコーポレーション<1430>、中期経営計画を発表
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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