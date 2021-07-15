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【M&A速報：2021/07/15（2）】DCM、テーオーリテイリングと資本業務提携

2021年7月15日 16:46

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記事提供元：フィスコ


*16:46JST 【M&A速報：2021/07/15（2）】DCM、テーオーリテイリングと資本業務提携
■DCMホールディングス<3050>子会社のDCM、テーオーHD<9812>傘下のテーオーリテイリングと資本業務提携

■フュートレック<2468>、傘下の広告代理店メディアジャパンエージェンシーの全株式を立体駐車装置事業のエムテツクサービスに譲渡

■三機サービス<6044>、買収防衛策を導入

■トップカルチャー<7640>、政投銀やカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)などに対し優先株を発行　レンタル事業から撤退

■トップカルチャー<7640>、中期経営計画を発表

■ファーストコーポレーション<1430>、中期経営計画を発表

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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