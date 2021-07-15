関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～ウイルプラスH、ASJなどがランクイン
*14:09JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ウイルプラスH、ASJなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月15日 13:44 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1487>* 米国債券（為替ヘッジ) 38062 1502.4 2433.41% 0.33%
<2437> Shinwa 1977100 123780 1497.27% 13.26%
<9270> バリュエンスH 431400 28440 1416.88% 20.2%
<7888> 三光合成 3278200 252400 1198.81% 10.47%
<7599> IDOM 6088300 648900 838.25% 18.06%
<3751> 日本アG 1211500 149340 711.24% 0.84%
<4169>* M−エネチェンジ 486900 84800 474.17% -2.22%
<3021> PCNET 412400 72300 470.40% 1.19%
<4199> M−ワンプラ 528700 102180 417.42% -17.93%
<7952> 河合楽 54000 10600 409.43% 3%
<3046> JINSHD 208500 42480 390.82% -5.8%
<6175> ネットマーケ 1008500 208860 382.86% 5.64%
<6814> 古野電 387500 85700 352.16% 5.33%
<4714> リソー教育 3206100 735080 336.16% 7.81%
<3558> ロコンド 638500 146620 335.48% -7.79%
<6199> セラク 990800 262080 278.05% -8.84%
<7581> サイゼリヤ 943900 250100 277.41% 5%
<3538>* ウイルプラスH 121700 32820 270.81% 6.71%
<2351>* ASJ 313000 88820 252.40% -16.56%
<3678> メディアドゥ 419100 119440 250.89% -4.72%
<2491> Vコマース 375100 113820 229.56% 7.49%
<4015> アララ 245300 74520 229.17% -6.63%
<4680> ラウンドワン 3345100 1033840 223.56% -8.07%
<3180> Ｂガレジ 125300 38980 221.45% -4.24%
<8203> MrMaxHD 472700 148480 218.36% 6.19%
<3387> クリレスHD 2271800 773540 193.69% 6.04%
<6474> 不二越 484200 166980 189.97% 2.95%
<3645> メディカルN 1024500 360360 184.30% -4.17%
<4471> 三洋化 134400 47600 182.35% 1.8%
<4176>* M−ココナラ 558400 210580 165.17% -4.16%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 不二越 急伸、上半期大幅上振れ着地で通期予想を上方修正 7/15 14:03
- SFPホールディングス 1Q減収も、デリバリーサービス強化やテイクアウトメニュー拡充など、早期業績回復に向け努める 7/15 13:52
- システムインテグレータ 1Qは2ケタ増収・大幅な増益、E-Commerce事業が好調に推移 7/15 13:50
- オプティム 国土交通省が実施の「令和3年度防災訓練」へ高精度3次元測量アプリ「OPTiM Geo Scan」を提供 7/15 13:47
- クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1Qは2ケタ増収・各利益は黒字転換、各利益の通期業績予想の上方修正を発表 7/15 13:45