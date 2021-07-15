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出来高変化率ランキング（13時台）～ウイルプラスH、ASJなどがランクイン

2021年7月15日 14:09

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記事提供元：フィスコ


*14:09JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ウイルプラスH、ASJなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[7月15日　13:44　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<1487>* 米国債券（為替ヘッジ)　　 　38062 　1502.4　 2433.41% 0.33%
<2437> Shinwa　　　 　1977100 　123780　 1497.27% 13.26%
<9270> バリュエンスH　　 　431400 　28440　 1416.88% 20.2%
<7888> 三光合成　　　　　 　3278200 　252400　 1198.81% 10.47%
<7599> IDOM　　　　　 　6088300 　648900　 838.25% 18.06%
<3751> 日本アG　　　　　 　1211500 　149340　 711.24% 0.84%
<4169>* M−エネチェンジ　 　486900 　84800　 474.17% -2.22%
<3021> PCNET　　　　 　412400 　72300　 470.40% 1.19%
<4199> M−ワンプラ　　　 　528700 　102180　 417.42% -17.93%
<7952> 河合楽　　　　　　 　54000 　10600　 409.43% 3%
<3046> JINSHD 　208500 　42480　 390.82% -5.8%
<6175> ネットマーケ　　　 　1008500 　208860　 382.86% 5.64%
<6814> 古野電　　　　　　 　387500 　85700　 352.16% 5.33%
<4714> リソー教育　　　　 　3206100 　735080　 336.16% 7.81%
<3558> ロコンド　　　　　 　638500 　146620　 335.48% -7.79%
<6199> セラク　　　　　　 　990800 　262080　 278.05% -8.84%
<7581> サイゼリヤ　　　　 　943900 　250100　 277.41% 5%
<3538>* ウイルプラスH　　 　121700 　32820　 270.81% 6.71%
<2351>* ASJ　　　　　　 　313000 　88820　 252.40% -16.56%
<3678> メディアドゥ　　　 　419100 　119440　 250.89% -4.72%
<2491> Vコマース　　　　 　375100 　113820　 229.56% 7.49%
<4015> アララ　　　　　　 　245300 　74520　 229.17% -6.63%
<4680> ラウンドワン　　　 　3345100 　1033840　 223.56% -8.07%
<3180> Ｂガレジ　 　125300 　38980　 221.45% -4.24%
<8203> MrMaxHD　　 　472700 　148480　 218.36% 6.19%
<3387> クリレスHD　　　 　2271800 　773540　 193.69% 6.04%
<6474> 不二越　　　　　　 　484200 　166980　 189.97% 2.95%
<3645> メディカルN　　　 　1024500 　360360　 184.30% -4.17%
<4471> 三洋化　　　　　　 　134400 　47600　 182.35% 1.8%
<4176>* M−ココナラ　　　 　558400 　210580　 165.17% -4.16%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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