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7/15の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:37JST 7/15
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（34933.23、+44.44）
・VIX指数は低下（16.33、-0.79）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28608.49、-109.75）
・ナスダック総合指数は下落（14644.95、-32.70）
・シカゴ日経先物は下落（28515、大阪比-25）
・1ドル109円90-00銭
・SOX指数は下落（3289.18、-11.62）
・米原油先物は下落（73.13、-2.12）
・米国の早期利上げ懸念
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・第3次産業活動指数（5月）
・日銀金融政策決定会合（16日まで）
・ファーストリテイリング<9983>など決算発表
・中国GDP（国内総生産）（4-6月）
・中国鉱工業生産指数（6月）
・中国小売売上高（6月）
・中国新築住宅価格（6月）
・中国不動産投資（6月）
・中国固定資産投資（都市部）（6月）
・中国調査失業率（6月）
・英失業率（6月）
・米輸入物価指数（6月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（7月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（7月）
・米鉱工業生産指数（6月）
・米設備稼働率（6月）
・米パウエルFRB議長が半期に1度の議会証言（上院銀行委員会）
・米独首脳会談
・米シカゴオートショー（19日まで）
・石油輸出国機構（OPEC）月報
・TSMCなど決算発表《ST》
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