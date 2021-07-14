

*09:56JST 東京為替：株安は想定内、円買い拡大の可能性低い

14日午前の東京市場でドル・円は110円60銭台で推移。日経平均は85円安で推移しているが、この程度の下げは想定の範囲内との見方が多いようだ。株安を意識したドル売り・円買いは限定的とみられる。ここまでの取引レンジは、ドル・円は110円58銭から110円70銭、ユーロ・円は130円20銭から130円35銭で推移、ユーロ・ドルは1.1772ドルから1.1782ドルで推移している。

・NY原油先物（時間外取引）：高値74.27ドル 安値74.97ドル 直近74.21ドル

【売買要因】

・米インフレ上昇は一時的との見方

・米量的緩和策の早期縮小観測は後退

・欧米諸国の景気回復ペースは鈍化との見方《MK》