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出来高変化率ランキング（13時台）～上村工業、東京機などがランクイン

2021年7月13日 13:58

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記事提供元：フィスコ


*13:58JST 出来高変化率ランキング（13時台）～上村工業、東京機などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[7月13日　13:41　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<1419> タマホーム　　　　 　2662600 　236240　 1027.07% 14.77%
<3168> 黒谷　　　　　　　 　1045900 　100340　 942.36% -3.87%
<4173> M−WACUL　　 　250200 　31920　 683.83% 5.14%
<7725> インターアク　　　 　637200 　89920　 608.63% -8.57%
<6172> メタップス　　　　 　8070000 　1252720　 544.20% 2.94%
<6323> ローツェ　　　　　 　546700 　93640　 483.83% -6.46%
<3647> Ｇ３ＨＤ 　2340900 　497640　 370.40% 6.52%
<4051> GMO-FG　　　 　63200 　14220　 344.44% 9.86%
<7516> コーナン商事　　　 　529600 　125060　 323.48% 5.15%
<2462> ライク　　　　　　 　268900 　64440　 317.29% 5.78%
<6663> 太洋工業　　　　　 　168000 　49540　 239.12% 2.5%
<7600> 日本MDM　　　　 　103900 　31560　 229.21% 5.55%
<2301> 学情　　　　　　　 　172600 　54240　 218.22% -4.11%
<4933> I−ne　　　　　 　201300 　65460　 207.52% 8.93%
<8909> シノケンG　　　　 　253100 　85180　 197.14% 5.27%
<4992> 北興化　　　　　　 　429200 　145380　 195.23% 0.09%
<5074> テスホールディングス 　1790100 　652680　 174.27% 4.22%
<7420> 佐鳥電機　　　　　 　87900 　32460　 170.79% 4.03%
<9740> CSP　　　　　　 　86000 　32180　 167.25% -2.28%
<8585> オリコ　　　　　　 　9915100 　3762440　 163.53% 0.68%
<8135> ゼット　　　　　　 　8237900 　3143940　 162.02% -2.5%
<3228>* 三栄建築　　　　　 　126000 　48680　 158.83% 3.72%
<6629> テクノHR　　　　 　3215600 　1244960　 158.29% 4.16%
<3349> コスモス薬品　　　 　321100 　127820　 151.21% 10.73%
<7095> MacbeeP　　 　106200 　43060　 146.63% -0.39%
<1457>* 大和ＴＰＸベア 　61923 　26534.4　 133.37% -0.94%
<4966>* 上村工業　　　　　 　25800 　11440　 125.52% 0.65%
<6335>* 東京機　　　　　　 　1107900 　492960　 124.74% -8.67%
<2497> UNITED　　　 　247400 　113040　 118.86% 4.28%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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