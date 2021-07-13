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出来高変化率ランキング（13時台）～上村工業、東京機などがランクイン
*13:58JST 出来高変化率ランキング（13時台）～上村工業、東京機などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月13日 13:41 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1419> タマホーム 2662600 236240 1027.07% 14.77%
<3168> 黒谷 1045900 100340 942.36% -3.87%
<4173> M−WACUL 250200 31920 683.83% 5.14%
<7725> インターアク 637200 89920 608.63% -8.57%
<6172> メタップス 8070000 1252720 544.20% 2.94%
<6323> ローツェ 546700 93640 483.83% -6.46%
<3647> Ｇ３ＨＤ 2340900 497640 370.40% 6.52%
<4051> GMO-FG 63200 14220 344.44% 9.86%
<7516> コーナン商事 529600 125060 323.48% 5.15%
<2462> ライク 268900 64440 317.29% 5.78%
<6663> 太洋工業 168000 49540 239.12% 2.5%
<7600> 日本MDM 103900 31560 229.21% 5.55%
<2301> 学情 172600 54240 218.22% -4.11%
<4933> I−ne 201300 65460 207.52% 8.93%
<8909> シノケンG 253100 85180 197.14% 5.27%
<4992> 北興化 429200 145380 195.23% 0.09%
<5074> テスホールディングス 1790100 652680 174.27% 4.22%
<7420> 佐鳥電機 87900 32460 170.79% 4.03%
<9740> CSP 86000 32180 167.25% -2.28%
<8585> オリコ 9915100 3762440 163.53% 0.68%
<8135> ゼット 8237900 3143940 162.02% -2.5%
<3228>* 三栄建築 126000 48680 158.83% 3.72%
<6629> テクノHR 3215600 1244960 158.29% 4.16%
<3349> コスモス薬品 321100 127820 151.21% 10.73%
<7095> MacbeeP 106200 43060 146.63% -0.39%
<1457>* 大和ＴＰＸベア 61923 26534.4 133.37% -0.94%
<4966>* 上村工業 25800 11440 125.52% 0.65%
<6335>* 東京機 1107900 492960 124.74% -8.67%
<2497> UNITED 247400 113040 118.86% 4.28%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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