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【M&A速報：2021/07/13（1）】印ネット通販大手フリップカート、ソフトバンクグループなどから36億ドル調達_
記事提供元：フィスコ
*12:10JST 【M&A速報：2021/07/13（1）】印ネット通販大手フリップカート、ソフトバンクグループなどから36億ドル調達_
■インドのネット通販大手フリップカート、ソフトバンクグループ<9984>などから36億ドルの資金調達を実施
■東北大発ベンチャーで宇宙利用プラットフォーム開発のElevationSpace、プレシードラウンドで3000万円の資金調達を実施
■コーヒーのサブスク「PostCoffee」運営のPOST COFFEE、1.5億円の資金調達を実施
■ユニバーサルマテリアルズインキュベーター、構造タンパク質素材開発のSpiberに出資
■東洋アルミニウム、インドの医薬品用包装材料メーカーSvam Toyal社に追加出資し子会社化
■お金のマッチングプラットフォーム「お金の健康診断」提供の400F、Skyland Venturesから1.6億円の資金調達を実施
■豊田通商アメリカ、再生可能天然ガス製造販売の米Merced Pipeline社に出資
■社債専門インターネット証券会社Siiibo証券(シーボ)、STRIVEなどから資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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