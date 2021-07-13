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【M&A速報：2021/07/13（1）】印ネット通販大手フリップカート、ソフトバンクグループなどから36億ドル調達_

2021年7月13日 12:10

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記事提供元：フィスコ


*12:10JST 【M&A速報：2021/07/13（1）】印ネット通販大手フリップカート、ソフトバンクグループなどから36億ドル調達_
■インドのネット通販大手フリップカート、ソフトバンクグループ<9984>などから36億ドルの資金調達を実施

■東北大発ベンチャーで宇宙利用プラットフォーム開発のElevationSpace、プレシードラウンドで3000万円の資金調達を実施

■コーヒーのサブスク「PostCoffee」運営のPOST COFFEE、1.5億円の資金調達を実施

■ユニバーサルマテリアルズインキュベーター、構造タンパク質素材開発のSpiberに出資

■東洋アルミニウム、インドの医薬品用包装材料メーカーSvam Toyal社に追加出資し子会社化

■お金のマッチングプラットフォーム「お金の健康診断」提供の400F、Skyland Venturesから1.6億円の資金調達を実施

■豊田通商アメリカ、再生可能天然ガス製造販売の米Merced Pipeline社に出資

■社債専門インターネット証券会社Siiibo証券(シーボ)、STRIVEなどから資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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