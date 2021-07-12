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【M&A速報：2021/07/12（2）】キュービスト、イラスト等制作のPanda Graphicsを買収
記事提供元：フィスコ
*16:26JST 【M&A速報：2021/07/12（2）】キュービスト、イラスト等制作のPanda Graphicsを買収
■ポールトゥウィン・ピットクルーHD<3657>傘下のキュービスト、イラスト等制作のPanda Graphicsを買収 ココンから株式取得
■ワッツ<2735>、音通<7647>子会社で100円ショップ展開の音通エフ・リテールと同ショップ向け商材卸のニッパンを買収 基本合意書を締結
■ジーネクスト<4179>、建物メンテナンス業務のDXを推進するクラウド型CMMS開発のBPMと資本業務提携
■イー・ガーディアン<6050>、子会社3社を合併 サイバーセキュリティ事業を強化
■ビットワングループ<2338>、小型電気自動車開発のFOMMと資本業務提携 EV事業に新規参入
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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