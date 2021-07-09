

*17:44JST 9日の日本国債市場概況：債券先物は152円22銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年9月限

寄付152円40銭 高値152円41銭 安値152円10銭 引け152円22銭

売買高総計29770枚

2年 426回 -0.120％

5年 148回 -0.115％

10年 363回 0.030％

20年 176回 0.410％

債券先物9月限は、152円40銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利低下を受けて買いが先行し、152円41銭まで上げた。その後、米10年債利回りが1.34％台まで反発したことや、自民幹事長の30兆円補正予算言及などを背景に売られ、152円10銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.20％、10年債は1.33％、30年債は1.96％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.31％、英国債は0.63％、オーストラリア10年債は1.35％、NZ10年債は1.64％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・20:00 英・5月貿易収支（予想：-110.50億ポンド、4月：-109.58億ポンド）

・21:30 カナダ・6月失業率（予想：7.8％、5月：8.2％）

・23:00 米・5月卸売在庫改定値（前月比予想：+1.1％、速報値：+1.1％）《KK》