ホーム > マーケット > 東京株式市場 > 記事

9日の日本国債市場概況：債券先物は152円22銭で終了

2021年7月9日 17:44

印刷

記事提供元：フィスコ


*17:44JST 9日の日本国債市場概況：債券先物は152円22銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年9月限
寄付152円40銭 高値152円41銭 安値152円10銭 引け152円22銭
売買高総計29770枚

2年 426回 -0.120％
5年 148回 -0.115％
10年 363回 0.030％
20年 176回 0.410％

債券先物9月限は、152円40銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利低下を受けて買いが先行し、152円41銭まで上げた。その後、米10年債利回りが1.34％台まで反発したことや、自民幹事長の30兆円補正予算言及などを背景に売られ、152円10銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.20％、10年債は1.33％、30年債は1.96％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.31％、英国債は0.63％、オーストラリア10年債は1.35％、NZ10年債は1.64％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・20:00　英・5月貿易収支（予想：-110.50億ポンド、4月：-109.58億ポンド）
・21:30　カナダ・6月失業率（予想：7.8％、5月：8.2％）
・23:00　米・5月卸売在庫改定値（前月比予想：+1.1％、速報値：+1.1％）《KK》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る