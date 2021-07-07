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マクドナルド 小幅高、6月の既存店売上高が14.7％増に伸び加速、12カ月連続プラス／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:22JST <2702> マクドナルド 4925 +20
小幅高。6月の既存店売上高が前年同月比14.7％増だったと発表している。12カ月連続のプラスで、伸び率は前月（5.7％増）から加速した。客数は12.3％増（前月22.5％増）、客単価は2.2％増（同13.7％減）となった。全店ベースの売上高は15.8％増（同6.7％増）。利便性を考えた店舗運営やドライブスルー、デリバリーなどの継続、マーケティング活動が奏功し、売上高拡大に寄与した。《TY》
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