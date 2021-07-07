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ＢＣＣ　初値3350円、公開価格の2.6倍、IT企業への営業支援やヘルスケア市場調査／新興市場スナップショット

2021年7月7日 10:40

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記事提供元：フィスコ


*10:40JST <7376> ＢＣＣ 3540 -
上場2日目で公開価格（1300円）の2.6倍となる3350円で初値を付けた。会社設立は14年1月20日。IT企業への営業支援サービスの提供に加え、ヘルスケア分野での市場調査やプロモーション支援の提供、ヘルスケア関連施設の運営受託などを手掛ける。21年9月期の営業利益予想は前期比199.4％増の1.15億円。ヘルスケア支援事業の市場調査などの獲得件数増加で利益拡大を目指す。第2四半期累計の実績は0.96億円だった。《FA》

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