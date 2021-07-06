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東証業種別ランキング：空運業が上昇率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：空運業が上昇率トップ
空運業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、鉱業、鉄鋼、その他製品なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか証券業、医薬品、金属製品、不動産業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 空運業 ／ 219.32 ／ 2.77
2. 石油・石炭製品 ／ 1,044.53 ／ 1.81
3. 鉱業 ／ 246.5 ／ 1.59
4. 鉄鋼 ／ 430.14 ／ 1.31
5. その他製品 ／ 3,876.99 ／ 1.16
6. 陸運業 ／ 2,035.77 ／ 1.15
7. 卸売業 ／ 1,806.34 ／ 0.99
8. 機械 ／ 2,200.72 ／ 0.79
9. その他金融業 ／ 686.37 ／ 0.74
10. 精密機器 ／ 10,133.84 ／ 0.60
11. 保険業 ／ 990.22 ／ 0.59
12. 銀行業 ／ 142.56 ／ 0.50
13. ゴム製品 ／ 3,657.72 ／ 0.46
14. 建設業 ／ 1,146.37 ／ 0.31
15. パルプ・紙 ／ 533.94 ／ 0.30
16. 輸送用機器 ／ 3,379.67 ／ 0.29
17. 繊維業 ／ 605.28 ／ 0.20
18. 情報・通信業 ／ 4,827.48 ／ 0.20
19. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,802.82 ／ 0.18
20. 電力・ガス業 ／ 358.7 ／ 0.17
21. サービス業 ／ 2,907.57 ／ 0.16
22. ガラス・土石製品 ／ 1,128.39 ／ 0.12
23. 非鉄金属 ／ 1,003.16 ／ 0.09
24. 食料品 ／ 1,693.23 ／ 0.06
25. 水産・農林業 ／ 474.8 ／ 0.03
26. 電気機器 ／ 3,654.78 ／ 0.03
27. 化学工業 ／ 2,345.73 ／ 0.03
28. 小売業 ／ 1,431.37 ／ -0.03
29. 不動産業 ／ 1,501.68 ／ -0.16
30. 金属製品 ／ 1,357.48 ／ -0.41
31. 医薬品 ／ 3,156.03 ／ -0.55
32. 証券業 ／ 380.55 ／ -0.71
33. 海運業 ／ 606.94 ／ -0.99《FA》
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