

*15:38JST 東証業種別ランキング：空運業が上昇率トップ

空運業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、鉱業、鉄鋼、その他製品なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか証券業、医薬品、金属製品、不動産業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 空運業 ／ 219.32 ／ 2.77

2. 石油・石炭製品 ／ 1,044.53 ／ 1.81

3. 鉱業 ／ 246.5 ／ 1.59

4. 鉄鋼 ／ 430.14 ／ 1.31

5. その他製品 ／ 3,876.99 ／ 1.16

6. 陸運業 ／ 2,035.77 ／ 1.15

7. 卸売業 ／ 1,806.34 ／ 0.99

8. 機械 ／ 2,200.72 ／ 0.79

9. その他金融業 ／ 686.37 ／ 0.74

10. 精密機器 ／ 10,133.84 ／ 0.60

11. 保険業 ／ 990.22 ／ 0.59

12. 銀行業 ／ 142.56 ／ 0.50

13. ゴム製品 ／ 3,657.72 ／ 0.46

14. 建設業 ／ 1,146.37 ／ 0.31

15. パルプ・紙 ／ 533.94 ／ 0.30

16. 輸送用機器 ／ 3,379.67 ／ 0.29

17. 繊維業 ／ 605.28 ／ 0.20

18. 情報・通信業 ／ 4,827.48 ／ 0.20

19. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,802.82 ／ 0.18

20. 電力・ガス業 ／ 358.7 ／ 0.17

21. サービス業 ／ 2,907.57 ／ 0.16

22. ガラス・土石製品 ／ 1,128.39 ／ 0.12

23. 非鉄金属 ／ 1,003.16 ／ 0.09

24. 食料品 ／ 1,693.23 ／ 0.06

25. 水産・農林業 ／ 474.8 ／ 0.03

26. 電気機器 ／ 3,654.78 ／ 0.03

27. 化学工業 ／ 2,345.73 ／ 0.03

28. 小売業 ／ 1,431.37 ／ -0.03

29. 不動産業 ／ 1,501.68 ／ -0.16

30. 金属製品 ／ 1,357.48 ／ -0.41

31. 医薬品 ／ 3,156.03 ／ -0.55

32. 証券業 ／ 380.55 ／ -0.71

33. 海運業 ／ 606.94 ／ -0.99《FA》