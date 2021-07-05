

*15:38JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ

鉄鋼が下落率トップ。そのほか情報・通信業、パルプ・紙、鉱業、ゴム製品なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか海運業、陸運業、サービス業、不動産業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 空運業 ／ 213.41 ／ 2.21

2. 海運業 ／ 613.03 ／ 1.11

3. 陸運業 ／ 2,012.66 ／ 0.74

4. サービス業 ／ 2,902.97 ／ 0.66

5. 不動産業 ／ 1,504.13 ／ 0.37

6. 非鉄金属 ／ 1,002.24 ／ 0.28

7. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,799.52 ／ 0.22

8. 精密機器 ／ 10,073.55 ／ 0.15

9. 電気機器 ／ 3,653.57 ／ 0.14

10. 建設業 ／ 1,142.83 ／ 0.12

11. 水産・農林業 ／ 474.64 ／ 0.07

12. その他製品 ／ 3,832.47 ／ 0.03

13. 金属製品 ／ 1,363.04 ／ -0.17

14. 卸売業 ／ 1,788.61 ／ -0.25

15. 繊維業 ／ 604.05 ／ -0.39

16. 石油・石炭製品 ／ 1,026.01 ／ -0.40

17. 小売業 ／ 1,431.87 ／ -0.42

18. ガラス・土石製品 ／ 1,127.06 ／ -0.45

19. 輸送用機器 ／ 3,369.78 ／ -0.49

20. 食料品 ／ 1,692.22 ／ -0.55

21. 電力・ガス業 ／ 358.08 ／ -0.55

22. 機械 ／ 2,183.45 ／ -0.56

23. その他金融業 ／ 681.33 ／ -0.56

24. 化学工業 ／ 2,345. ／ -0.58

25. 保険業 ／ 984.4 ／ -0.95

26. 銀行業 ／ 141.85 ／ -0.97

27. 医薬品 ／ 3,173.54 ／ -1.05

28. 証券業 ／ 383.26 ／ -1.05

29. ゴム製品 ／ 3,641. ／ -1.10

30. 鉱業 ／ 242.65 ／ -1.37

31. パルプ・紙 ／ 532.36 ／ -1.56

32. 情報・通信業 ／ 4,817.96 ／ -1.70

33. 鉄鋼 ／ 424.56 ／ -2.64《FA》