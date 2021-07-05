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東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ
鉄鋼が下落率トップ。そのほか情報・通信業、パルプ・紙、鉱業、ゴム製品なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほか海運業、陸運業、サービス業、不動産業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 空運業 ／ 213.41 ／ 2.21
2. 海運業 ／ 613.03 ／ 1.11
3. 陸運業 ／ 2,012.66 ／ 0.74
4. サービス業 ／ 2,902.97 ／ 0.66
5. 不動産業 ／ 1,504.13 ／ 0.37
6. 非鉄金属 ／ 1,002.24 ／ 0.28
7. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,799.52 ／ 0.22
8. 精密機器 ／ 10,073.55 ／ 0.15
9. 電気機器 ／ 3,653.57 ／ 0.14
10. 建設業 ／ 1,142.83 ／ 0.12
11. 水産・農林業 ／ 474.64 ／ 0.07
12. その他製品 ／ 3,832.47 ／ 0.03
13. 金属製品 ／ 1,363.04 ／ -0.17
14. 卸売業 ／ 1,788.61 ／ -0.25
15. 繊維業 ／ 604.05 ／ -0.39
16. 石油・石炭製品 ／ 1,026.01 ／ -0.40
17. 小売業 ／ 1,431.87 ／ -0.42
18. ガラス・土石製品 ／ 1,127.06 ／ -0.45
19. 輸送用機器 ／ 3,369.78 ／ -0.49
20. 食料品 ／ 1,692.22 ／ -0.55
21. 電力・ガス業 ／ 358.08 ／ -0.55
22. 機械 ／ 2,183.45 ／ -0.56
23. その他金融業 ／ 681.33 ／ -0.56
24. 化学工業 ／ 2,345. ／ -0.58
25. 保険業 ／ 984.4 ／ -0.95
26. 銀行業 ／ 141.85 ／ -0.97
27. 医薬品 ／ 3,173.54 ／ -1.05
28. 証券業 ／ 383.26 ／ -1.05
29. ゴム製品 ／ 3,641. ／ -1.10
30. 鉱業 ／ 242.65 ／ -1.37
31. パルプ・紙 ／ 532.36 ／ -1.56
32. 情報・通信業 ／ 4,817.96 ／ -1.70
33. 鉄鋼 ／ 424.56 ／ -2.64《FA》
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