

*12:53JST 【M&A速報：2021/07/01（1）】JAL、春秋航空日本とジェットスター・ジャパンに追加出資

■JAL<9201>、春秋航空日本及びジェットスター・ジャパンに追加出資

■テクノホライゾン<6629>、画像処理ソフトウェア技術提供の市川ソフトラボラトリーを買収

■Kudan<4425>、画像認識プラットフォーム開発のトリプルアイズに出資

■モバイルファクトリー<3912>、ブロックチェーンゲーム「クリプトスペルズ」開発のCryptoGamesと資本業務提携

■法人在庫処分業務等のshoichi、アスツールから最安値検索ウェブサービス「在庫速報.com」事業を譲り受け

■デンタル事業のSheepMedical、デジタルマーケティング業務のContee及び腸内細菌検査研究のマイクロバイオータと事業統合

■ワンストップ型ITシステム開発スタジオ事業のアルサーガパートナーズ、シリーズAで総額約3億円の資金調達を実施

■ドリームインキュベータ<4310>、30億円の「Next Rise ソーシャル・インパクト・ファンド投資事業有限責任組合」を設立

■三菱倉庫<9301>、SBIインベストメント運営の「SBI4＋5ファンド」に出資

■医療用生体内分解吸収性ポリマー開発のビーエムジー、東亞合成<4045>などから総額6億円の資金調達を実施

■ミネベアミツミ<6479>、オムロン<6645>からアナログ半導体8インチ工場(Fab)及びMEMS事業を取得

■アマナ<2402>、コクヨ<7984>などを割当先として第三者割当増資を実施 同社と資本業務提携

■INEST<3390>、光通信<9435>を割当先とする第三者割当による新株予約権を発行

■Sharing Innovations<4178>、ソフトウェア開発業のアップオンデマンドを買収

■NISSHA<7915>、手術支援ロボット等の医療機器研究開発のリバーフィールドと資本業務提携

■セントラル警備保障<9740>の保険代理店セントラルエージェンシー、JR東日本商事と合併

■北里大発生理活性ガスを用いた医療デバイス開発のPhysiologas Technologies、シードラウンドで1.4億円の資金調達を完了

■AIを活用した医療機関向けヘルスケアプラットフォーム事業のアクィラシステムズ、資金調達を実施

■AI潅水施肥システム「ゼロアグリ」開発のルートレック・ネットワークス、クボタ<6326>などから3.8億円の資金調達を実施

■ODKソリューションズ<3839>、システム開発のECSを買収

■DIC<4631>、独BASFのグローバル顔料事業の買収を完了

■データ統合・内部統制プラットフォーム「ActRecipe」提供のアスタリスト、データ活用プラットフォーム「Splunk」提供のkm2yと資本業務提携

■アニメ企画のゼノトゥーンとNOKID、自治体向けNFTサービス等で資本業務提携

■農園サービス事業のファミリーツリー、資金調達を実施

■DNA/RNA編集技術をもつエディットフォース、三菱ケミカルHD<4188>傘下の田辺三菱製薬のCVCなどから資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》