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【M&A速報：2021/07/01（1）】JAL、春秋航空日本とジェットスター・ジャパンに追加出資
*12:53JST 【M&A速報：2021/07/01（1）】JAL、春秋航空日本とジェットスター・ジャパンに追加出資
■JAL<9201>、春秋航空日本及びジェットスター・ジャパンに追加出資
■テクノホライゾン<6629>、画像処理ソフトウェア技術提供の市川ソフトラボラトリーを買収
■Kudan<4425>、画像認識プラットフォーム開発のトリプルアイズに出資
■モバイルファクトリー<3912>、ブロックチェーンゲーム「クリプトスペルズ」開発のCryptoGamesと資本業務提携
■法人在庫処分業務等のshoichi、アスツールから最安値検索ウェブサービス「在庫速報.com」事業を譲り受け
■デンタル事業のSheepMedical、デジタルマーケティング業務のContee及び腸内細菌検査研究のマイクロバイオータと事業統合
■ワンストップ型ITシステム開発スタジオ事業のアルサーガパートナーズ、シリーズAで総額約3億円の資金調達を実施
■ドリームインキュベータ<4310>、30億円の「Next Rise ソーシャル・インパクト・ファンド投資事業有限責任組合」を設立
■三菱倉庫<9301>、SBIインベストメント運営の「SBI4＋5ファンド」に出資
■医療用生体内分解吸収性ポリマー開発のビーエムジー、東亞合成<4045>などから総額6億円の資金調達を実施
■ミネベアミツミ<6479>、オムロン<6645>からアナログ半導体8インチ工場(Fab)及びMEMS事業を取得
■アマナ<2402>、コクヨ<7984>などを割当先として第三者割当増資を実施 同社と資本業務提携
■INEST<3390>、光通信<9435>を割当先とする第三者割当による新株予約権を発行
■Sharing Innovations<4178>、ソフトウェア開発業のアップオンデマンドを買収
■NISSHA<7915>、手術支援ロボット等の医療機器研究開発のリバーフィールドと資本業務提携
■セントラル警備保障<9740>の保険代理店セントラルエージェンシー、JR東日本商事と合併
■北里大発生理活性ガスを用いた医療デバイス開発のPhysiologas Technologies、シードラウンドで1.4億円の資金調達を完了
■AIを活用した医療機関向けヘルスケアプラットフォーム事業のアクィラシステムズ、資金調達を実施
■AI潅水施肥システム「ゼロアグリ」開発のルートレック・ネットワークス、クボタ<6326>などから3.8億円の資金調達を実施
■ODKソリューションズ<3839>、システム開発のECSを買収
■DIC<4631>、独BASFのグローバル顔料事業の買収を完了
■データ統合・内部統制プラットフォーム「ActRecipe」提供のアスタリスト、データ活用プラットフォーム「Splunk」提供のkm2yと資本業務提携
■アニメ企画のゼノトゥーンとNOKID、自治体向けNFTサービス等で資本業務提携
■農園サービス事業のファミリーツリー、資金調達を実施
■DNA/RNA編集技術をもつエディットフォース、三菱ケミカルHD<4188>傘下の田辺三菱製薬のCVCなどから資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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