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出来高変化率ランキング（13時台）～本州化、ストライクなどがランクイン

2021年6月28日 13:52

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記事提供元：フィスコ


*13:52JST 出来高変化率ランキング（13時台）～本州化、ストライクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[6月28日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2330> フォーサイド　　　 　10079300 　206080　 4790.96% 15.74%
<4115>* 本州化　　　　　　 　13500 　1040　 1198.08% -0.16%
<3252> 日商開発　　　　　 　453900 　62200　 629.74% -0.54%
<3154> メディアスHD　　 　346700 　56840　 509.96% 0.87%
<3457> ハウスドゥ　　　　 　380400 　63500　 499.06% -1.66%
<8165> 千趣会　　　　　　 　1073300 　196000　 447.60% 0%
<6535> アイモバイル　　　 　2542300 　473500　 436.92% -8.06%
<7925> 前澤化　　　　　　 　370500 　69760　 431.11% 0.32%
<3196> ホットランド　　　 　708600 　134900　 425.28% 0.07%
<3538> ウイルプラスH　　 　353300 　68900　 412.77% 0.54%
<8179> ロイヤルHD　　　 　770000 　161620　 376.43% -0.18%
<2982> ＡＤワークスグループ　1952100 　415500　 369.82% -0.61%
<2484> 出前館　　　　　　 　2098300 　492660　 325.91% -11.54%
<3085> アークランドホール 　636300 　150320　 323.30% 1.09%
<2778> パレモHD　　　　 　323800 　83840　 286.21% -9.81%
<4813> ACCESS　　　 　330100 　87640　 276.65% 3.41%
<8928> 穴吹興産　　　　　 　135500 　39040　 247.08% -0.54%
<7777> 3Dマトリクス　　 　861400 　270080　 218.94% 7.14%
<3688> カルタHD 　277100 　87640　 216.18% 0.32%
<8226>* 理経　　　　　　　 　319100 　101840　 213.33% 0.91%
<2479> ジェイテック　　　 　426100 　136220　 212.80% 0.95%
<7630> 壱番屋　　　　　　 　80500 　26260　 206.55% 1.63%
<4175> M−coly　　　 　101300 　33160　 205.49% 2.61%
<8256> プロルート　　　　 　6999900 　2291580　 205.46% -8.88%
<3950> ザ・パック　　　　 　247100 　81800　 202.08% 0.54%
<7625> ダイニング　　　　 　580100 　195980　 196.00% 8.93%
<9450> ファイバーゲート 　489800 　172660　 183.68% -0.07%
<6196>* ストライク　　　　 　113100 　40000　 182.75% 3.87%
<6236>* NCHD　　　　　 　202600 　73080　 177.23% 8.48%
<6177> AppBank　　 　181800 　65820　 176.21% -0.54%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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