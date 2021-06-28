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出来高変化率ランキング（13時台）～本州化、ストライクなどがランクイン
*13:52JST 出来高変化率ランキング（13時台）～本州化、ストライクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月28日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2330> フォーサイド 10079300 206080 4790.96% 15.74%
<4115>* 本州化 13500 1040 1198.08% -0.16%
<3252> 日商開発 453900 62200 629.74% -0.54%
<3154> メディアスHD 346700 56840 509.96% 0.87%
<3457> ハウスドゥ 380400 63500 499.06% -1.66%
<8165> 千趣会 1073300 196000 447.60% 0%
<6535> アイモバイル 2542300 473500 436.92% -8.06%
<7925> 前澤化 370500 69760 431.11% 0.32%
<3196> ホットランド 708600 134900 425.28% 0.07%
<3538> ウイルプラスH 353300 68900 412.77% 0.54%
<8179> ロイヤルHD 770000 161620 376.43% -0.18%
<2982> ＡＤワークスグループ 1952100 415500 369.82% -0.61%
<2484> 出前館 2098300 492660 325.91% -11.54%
<3085> アークランドホール 636300 150320 323.30% 1.09%
<2778> パレモHD 323800 83840 286.21% -9.81%
<4813> ACCESS 330100 87640 276.65% 3.41%
<8928> 穴吹興産 135500 39040 247.08% -0.54%
<7777> 3Dマトリクス 861400 270080 218.94% 7.14%
<3688> カルタHD 277100 87640 216.18% 0.32%
<8226>* 理経 319100 101840 213.33% 0.91%
<2479> ジェイテック 426100 136220 212.80% 0.95%
<7630> 壱番屋 80500 26260 206.55% 1.63%
<4175> M−coly 101300 33160 205.49% 2.61%
<8256> プロルート 6999900 2291580 205.46% -8.88%
<3950> ザ・パック 247100 81800 202.08% 0.54%
<7625> ダイニング 580100 195980 196.00% 8.93%
<9450> ファイバーゲート 489800 172660 183.68% -0.07%
<6196>* ストライク 113100 40000 182.75% 3.87%
<6236>* NCHD 202600 73080 177.23% 8.48%
<6177> AppBank 181800 65820 176.21% -0.54%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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