

*15:38JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ

空運業が下落率トップ。そのほか陸運業、不動産業、その他 金融業、倉庫・運輸関連業なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、鉄鋼、情報・通信業、精密機器なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 249.16 ／ 2.56

2. 非鉄金属 ／ 1,005.91 ／ 0.94

3. 鉄鋼 ／ 424.08 ／ 0.94

4. 情報・通信業 ／ 4,922.3 ／ 0.62

5. 精密機器 ／ 10,206.92 ／ 0.57

6. 石油・石炭製品 ／ 1,027.49 ／ 0.53

7. パルプ・紙 ／ 537.14 ／ 0.48

8. 輸送用機器 ／ 3,353.82 ／ 0.43

9. 銀行業 ／ 142.89 ／ 0.41

10. その他製品 ／ 3,798.45 ／ 0.19

11. 卸売業 ／ 1,791.17 ／ 0.18

12. 海運業 ／ 617.85 ／ 0.17

13. 建設業 ／ 1,136.08 ／ 0.17

14. ガラス・土石製品 ／ 1,148.42 ／ 0.10

15. 化学工業 ／ 2,327.03 ／ 0.05

16. 金属製品 ／ 1,370.17 ／ -0.02

17. 証券業 ／ 387.15 ／ -0.04

18. 電力・ガス業 ／ 360.08 ／ -0.04

19. 医薬品 ／ 3,261.09 ／ -0.09

20. 繊維業 ／ 604.53 ／ -0.12

21. 保険業 ／ 973.94 ／ -0.16

22. 水産・農林業 ／ 471.06 ／ -0.18

23. 小売業 ／ 1,427. ／ -0.30

24. 機械 ／ 2,182.24 ／ -0.35

25. 食料品 ／ 1,712.4 ／ -0.36

26. サービス業 ／ 2,860.91 ／ -0.42

27. 電気機器 ／ 3,585.01 ／ -0.46

28. ゴム製品 ／ 3,652.71 ／ -0.54

29. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,806.06 ／ -0.56

30. その他金融業 ／ 686.99 ／ -1.04

31. 不動産業 ／ 1,517.26 ／ -1.39

32. 陸運業 ／ 2,000.92 ／ -1.55

33. 空運業 ／ 210.26 ／ -2.72《FA》